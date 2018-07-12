Srebrenitsa şehitleri Keçiören'de anıldı

Keçiören Belediyesi, 1995 yılının Temmuz ayında Avrupa’nın merkezi Srebrenitsa’da soykırıma uğrayan 8 bin 372 kardeşini katliamın 23. yılında da unutmadı.

Srebrenitsa şehitlerini anmak amacıyla Aliya İzzetbegoviç Parkı’nda bulunan Srebrenitsa Anıtı önünde gerçekleştirilen törene Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, Bosna - Hersek Büyükelçisi Bakir Sadovic, MHP Merkez Yürütme Kurulu Üyesi Erol Elidemir, Keçiören Kaymakamı Uğur Bulut, AK Parti Keçiören İlçe Başkanı Şükrü Özek, Belediye Meclis Üyeleri ve STK temsilcileri de katıldı.

BARIŞ YÜRÜYÜŞÜNE BİNLER KATILIYOR

Kur’an Tilaveti ve şehitler için saygı duruşu ile başlayan programda Bosna - Hersek Büyükelçisi Sadovic, “Bizlere vermiş olduğunuz destek ve her yıl gerçekleştirilen bu anma programından ötürü sizlere teşekkür ediyorum. Srebrenitsa soykırımına uğrayan ve kimliği belirlenen 35 sivil daha toprağa verildi. Aliya İzzetbegoviç bize dedi ki ‘Hiç kimseden ve hiçbir milletten nefret etmeyin.’ Geçtiğimiz 15 yıl içinde katliamın sorumlusu birçok sivil ve asker yargı önünde hesap verdi. Geleneksel olarak düzenlediğimiz “Barış Yürüyüşü” Türkiye’den ve dünyadan binlerce insan katılıyor, bu katliamın unutulmaması bundan sonrakilerin yaşanmaması için önemli…” dedi.

Türkiye’nin 15 Temmuz darbe girişiminde verdiği şehitleri de andıklarını belirten Büyükelçi, “Hepsine Allah’tan rahmet diliyorum. Biz Bosna - Hersek olarak her zaman sizlerin yanındayız. Bu dramların bir daha yaşanmamasını Allah’tan diliyorum” diye konuştu.

1995 yılında Bosna’da gerçekleştirilen soykırımın insanlığın yüzkarası olarak tarihe geçtiğini vurgulayan Başkan Mustafa Ak ise katliamda hayatını kaybedenleri rahmetle anarak, “Uluslararası Adalet Divanı her ne kadar Sırbistan'ı katliamdan sorumlu tutmasa da yaşananları "soykırım" olarak nitelendirdi. Katliamın sorumlularından, “Sırp kasap” Ratko Mladiç’in müebbet hapis cezasına çarptırılması biraz da olsa acımızı dindirdi. Srebrenitsa’da hala toplu mezarlar bulunuyor, kimlik tespitleri yapılıyor, bu bize katliamın boyutunun ne kadar büyük olduğunu gösteriyor.” ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE İZZETBEGOVİÇ’İN EMANETİNE SAHİP ÇIKIYOR

1995 yılında yaşanan bu vahşetin Bosna Hersek kadar Türkiye’nin belleğinde de derin izler bıraktığını kaydeden Başkan Ak, Bosna’nın o dönem BM koruması altında olduğunu hatırlatarak, “Dünya yardım çığlığını geç duydu, ama Bosna’nın çok büyük bir şansı vardı. Aliya İzzetbegoviç sadece liderliği ile değil, insanlığı ile de Bosna halkının yolunu aydınlattı, Bosna’yı bağımsızlığına kavuşturdu. Bilge Aliya İzzetbegoviç vefatından önce Bosna’yı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a emanet etmişti, Onun ferasetine, imanına güvenmiş, onu tüm İslam Ülkeleri için bir şans olarak görmüştü. Türkiyemiz bu emanete sahip çıkıyor, çıkmaya da devam edecek” mesajını verdi.

3 GÜN BOYUNCA DEMOKRASİ NÖBETİ

15 Temmuz hain darbe kalkışmasının 2. yıl dönümü olduğunu da hatırlatan Ak, “İşgal ve iç savaşı amaçlayan bu kalkışma Sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısı ve milletimizin mücadelesi ile yenilgiye uğratıldı. Biz biliyoruz ki o gün Bosnalı kardeşlerimizin kalbi Türkiye ile attı. 3 gün boyunca sürecek demokrasi nöbetimizde şehitlerimiz için mevlid okutacağız. 15 Temmuz’da Türkiye’nin en çok şehit veren ilçesi Keçiören’in istikbal ve istiklal mücadelesini yaşayanların ağzından anlatan “Seladan Felaha” isimli belgeselimiz ile o geceye bir kez daha ışık tutacağız. 15 Temmuz destanı gösterdi ki, bu ülkeye asla diz çöktüremeyecekler. Tek devlet, tek vatan, tek millet, tek bayrak ilkesini canımız pahasına koruyacağımızı da bir kez daha bu vesileyle haykıracağız.” dedi.

LİDER TÜRKİYE GÜÇLÜ BAŞKAN

Ak, ayrıca lider Türkiye güçlü başkan hedefi doğrultusunda, yeni yönetim modeline geçildiğini hatırlatarak, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın dediği gibi bir kez daha ‘millet olarak bir olduk, iri olduk, diri olduk, kardeş olduk, hep birlikte Türkiye olduk.’ ve tüm tuzakları bozarak 2023 hedeflerine emin adımlarla ilerliyoruz. 2 bin 200 yıllık devlet geleneğimizle birlikte önümüzdeki yılların inşası ve ihyası için el birliği ile gönül birliği ile çalışmaya devam edeceğiz. Bu süreçte bize destek veren milletimize, mazlum coğrafyalara ve dost ülkelere de bu vesileyle teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Keçiören Kaymakamı Uğur Bulut 20. yüzyılın sonunda Avrupa’nın ortasında bir vahşet yaşandığını belirttiği konuşmasında sadece dinleri farklı olduğu için 8.372 Bosnalı’nın şehit edildiğini vurgulayarak Bosna şarkısının “Lanet olsun, lanet olsun, lanet olsun” nakaratını tekrarladı.

Konuşmaların ardından protokol heyeti anıta çelenk koydu ve Srebrenitsa şehitlerini temsilen gökyüzüne beyaz balonlar bıraktı.​