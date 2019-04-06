Su Altı Cenneti Antalya Filmi Büyük Ödülün Sahibi Oldu

Ülkemizin sahip olduğu güzellikleri bir kez daha gözler önüne seren ve Antalya Valiliğinin destekleriyle çekilen “Su Altı Cenneti Antalya” belgesel filmi Avrupa’da düzenlenen PafTachov Film Festivali’nde profesyonel kategoride birincilik ödülüne layık görüldü.

Belgeselde 640 kilometrelik Antalya kıyılarında su altında yaşayan canlıların yaşamı gün yüzüne çıkarıldı. Çekimleri yaklaşık 1 yıl süren ve büyük bir emeğin ürünü olan belgesin yönetmenliğini ve yapımcılığını, su altı görüntüleme yönetmeni Tahsin Ceylan üstlendi.

“Çok İddialı Bir Filmdi”

Çek Cumhuriyeti’nde gerçekleştirilen PafTachov Film Festivali’nde profesyonel kategoride Avrupa’nın en iyi filmleriyle yarışan “Su Altı Cenneti Antalya” belgesel filmi, birincilik ödülünün sahibi oldu.

Su altı görüntüleme yönetmeni ve belgesel yapımcısı Tahsin Ceylan, “Antalya’nın Su Altı Cenneti” kitabının bir tanıtım filmi olması için bu projeye başladıklarını ve Gazipaşa’dan Kaş Kalkan’a kadar bütün Antalya kıyılarının su altı zenginliklerinin kayıt altına aldıklarını açıkladı. Büyük bir emeğin ürünü olan belgesel türündeki film, 4 ayrı dilde hazırlandı.

Süresi itibarıyla 17 dakikadan oluşan “Su Altı Cenneti Antalya” filminin çok iddialı bir film olduğunu dile getiren yönetmen Ceylan, bekledikleri gibi filmin ödüle hak kazandığını da dile getirdi.

Su Altı Turizmine Katkı

Antalya Valisi Münir Karaloğlu da basın mensuplarının sorularını yanıtlayan isimler arasındaydı. Antalya’nın sahip olduğu bütün doğal güzelliklerinin dünya çapında bilinmesi gerektiğini dile getiren Vali Karaloğlu, 650 kilometrelik kıyıda su altı güzelliklerinin gün yüzüne çıkarılmasının, su atlı turizmine ve Antalya’nın uluslararası anlamada tanıtımına katkı sağlayacağını belirtti.

Antalya’nın sahillerinin yanında dalış turizminde de dünyanın en önemli merkezlerden biri haline geldiğinin altını çizen Vali Münir Karaloğlu, Antalya’nın son dönemde, dalış turizminde Kızıldeniz’den sonra en çok bilinen merkezlerden biri haline geldiğini belirtti.

Bu noktada Antalya’da Kemer, Kaş, Kalkan, Alanya ile dünya çapında üne ulaştıklarını ifade eden Vali Karaloğlu, “Antalya’nın Su Altı Cenneti” kitabının çıkarılmasındaki ve “Su Altı Cenneti Belgesel Filmi”nin çekilmesindeki amacın da bu hedef doğrultusunda olduğunu sözlerine ekledi. Öte yandan tanıtım filminin Avrupa’da düzenlenen festivalde birincilik almasından duyduğu mutluluğu da ifade etti.