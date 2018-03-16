Su ürünleri 2019 ihracat hedefi; 1 milyar dolar...

Halim Utlu / Gazeteci

Ülkemiz,su ürünleri üretimdeki artış ve işleme teknolojilerindeki gelişmelerle, su ürünleri ihracatında önemli artışlar yaşıyor. 2002 yılında 27 bin ton olan su ürünleri ihracatı, 2017 yılında % 481 artışla 157 bin tona, değer olarak da 97 milyon dolardan, 850 milyon dolara çıktı. % 75’i balık çiftliklerinde üretilen balıkların oluşturduğu bu ihracat; başta AB ülkeleri olmak üzere, aralarında Japonya, ABD, Rusya ve Kore'nin de yer aldığı 80 ülkeye yapılıyor.

2003’te sektöre 1 milyon TL yetiştiricilik desteği verilirken, bu rakam her yıl artırılarak, 2017 yılında 43 milyon TL’ye çıkarıldı.Bugün akşamdan itibaren de,su ürünleri yetiştiricilerine 52 milyon TL’lik destekleme ödemesine başlanıyor...

1,2 milyar TL’lik destek ödemesi yapıldı

Denizlerimiz ve iç sularımızın, su ürünleri avcılığı ve yetiştiriciliği bakımından, geniş imkânlar sunduğunu, bu kaynakları kullanabilecek yeterlilikte balıkçı teknesi ve teknolojisi, yetiştiricilik tesisi ve insan kaynağının ülkemizde mevcut olduğunu ifade eden Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Dr. Ahmet Eşref Fakıbaba,su ürünleri yetiştiricilerimize,tam 52 milyon TL’lik destekleme ödemesine, bugün akşamdan itibaren başlanacağını duyurdu.

Bakan Dr. Ahmet Eşref Fakıbaba,üretimin artırılması, geliştirilmesi, yaygınlaştırılması, stokların korunması ve üreticilerin girdi maliyetlerinin düşürülmesini temin amacıyla, su ürünleri yetiştiriciliğini AK Parti hükümetleri olarak, ilk defa 2003 yılında destekleme kapsamına aldıklarını, geçen 14 yılda üreticilere 1,2 milyar TL’lik destekleme ödemesi yaptıklarını söyledi.

Tesisi sayısı, % 87 artışla 2.326’ya çıktı

"2003’te sektöre 1 milyon TL yetiştiricilik desteği verirken, bu rakamı her yıl artırarak, 2017 yılında 43 milyon TL’ye çıkardık.Verdiğimiz bu desteklerle son 14 yılda;

1.245 olan yetiştiricilik tesisi sayısı, % 87 artışla 2.326’ya, 61 bin ton olan üretim miktarı, % 315 artışla 253 bin tona ve üretim değeri % 443 artışla, 843 milyon TL’den, 4.6 milyar TL’ye yükseldi."diyen Dr. Fakıbaba, su ürünleri ihracatı konusunda, şu bilgileri paylaştı;

İhracatı 2017'de % 481 artışla, 157 bin tona yükseldi

"Desteklerimizin yanı sıra, üretimdeki artış ve işleme teknolojilerindeki gelişmelere paralel olarak, su ürünleri ihracatımızda da önemli artış yaşandı. Nitekim 2002 yılında 27 bin ton olan su ürünleri ihracatımız, 2017 yılında % 481 artışla 157 bin tona, değer olarak ise 97 milyon dolardan, 850 milyon dolara çıktı. % 75’i balık çiftliklerimizde üretilen balıklarımızın oluşturduğu bu ihracatı; başta AB ülkeleri olmak üzere, aralarında Japonya, ABD, Rusya ve Kore gibi ülkelerin de yer aldığı 80 ülkeye yapıyoruz."

Sektörün geliştirilmesi sağlanacak

Yetiştiricilik yoluyla elde edilen balıklarımızın; aynı zamanda kalitesi, lezzeti ve gıda güvenliği ile dünyada kendisini kabul ettirerek, çeşitli ödüller de aldığını Bakanlık Basın Müşavirliği kanalı ile açıklayan Bakan Dr. Ahmet Eşref Fakıbaba,"Balıkçılık ve su ürünleri sektörünü daha da geliştirmek ve halkımızın daha bol balık tüketebilmesini sağlamak amacıyla, desteklerimizi artırarak devam ettiriyoruz.

Bu kapsamda su ürünleri yetiştiriciliği yapan üreticilerimize, yarın(Bugün) akşamdan itibaren, yaklaşık 52 milyon TL’lik destekleme ödemelerine başlayacağız. Bakanlığımızın sağladığı bu destekler ile önümüzdeki yıl itibariyle, su ürünleri ihracatımızın 1 milyar doları yakalayacağına inanıyorum." diyerek, beklenti ve hedeflerinin altını çizdi.

Kapalı sistem yetiştiricilerine,ilave 0,50 TL/kg destek

Bakanın açıklamasına göre;

Bu yıl alabalık üretiminde destekleme birim fiyatı, 0,65 TL/kg’dan, 0,75 TL/kg’a yükseldi.

Yeni türlerde su ürünleri üretim yapan yetiştiricilere, 1 TL/kg, midye üretimi yapan yetiştiricilere 0,05 TL/kg destek verilecek.

Kapalı sistemde üretim yapan yetiştiricilere, mevcut birim fiyatına ilaveten, 0,50 TL/kg destek sağlanacak.

İç ve dış piyasaya arz edilen ürünlerde, tür çeşitliliğini artırmak için, geçen yıl başlatılan Karadeniz Alası, Kırmızı Benekli Alabalık ve Salmo gibi alabalık türlerinin yetiştiriciliğini yapan üreticilere, 25 kuruş ilave destekte bulunulacak.

Tanıma kartı desteği, % 50 artırıldı

Bakan Dr. Fakıbaba,"Ayrıca, ürünlerin güvenilirliğini, izlenebilirliğini ve markalaşmasını sağlamak amacıyla, 2017 yılında uygulamaya konulan balık tanıma kartı (etiket) desteği de, % 50 artırılarak, adet başına 3 kuruş olacak.

Sağlıklı beslenmede önemli bir protein kaynağı olan su ürünleri üretiminde, tür çeşitliliğinin ve üretim miktarının artırılması, Bakanlığımızın öncelikleri arasında yer almaktadır. Bu önceliğimiz doğrultusunda sektörü ve üreticilerimizi desteklemeye devam edeceğiz.”şeklindeki sözleriyle, açıklamasını sonlandırdı.

Küçük balıkçı gemilerine, 500 -1000 lira destek

Öte yandan, yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı da, 1 Ocak 2018 tarihinden geçerli olmak üzere,27 Şubat itibarıyla yürürlüğe girdi.Karar kapsamında Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli çerçevesinde desteklenecek ürün listeleri de açıklanmıştı.

Bu kapsamda, geleneksel kıyı balıkçılığının desteklenmesi için, 10 metreden küçük balıkçı gemilerine, 500 -1000 lira destek verileceği duyurulmuştu.

Su ürünleri üretimi, avcılık ve yetiştiricilik yoluyla yapılıyor

Türkiye'de su ürünleri üretimimiz, avcılık ve yetiştiricilik yoluyla yapılıyor. Ülkemiz kuzeyden güneye tür sayısı, sıcaklığı ve tuzluluğu artan, popülasyon sayısı azalan, farklı özellikte denizlere sahip. 200 kadar doğal gölümüz, 300`ü aşkın baraj gölümüz, 33 büyük akar suyumuz ve 750 kadar göletimiz, su ürünleri üretimi açısından önemli olan iç sularımızı oluşturuyor.

1970'de 178 bin ton olan üretimimiz, 2015'de 672 bin ton oldu. 2015 yılındaki üretimin % 36`sı yetiştiricilik, % 64`ü avcılık yoluyla gerçekleştirildi. Denizlerden yapılan avcılıkta, en önemli pay Karadeniz'e ait. 2015 yılında denizlerden yapılan avcılık payı, %80 olarak açıklandı.. Avlanılan en önemli türler % 49`luk pay ile hamsi, % 19`luk pay ile çaça, % 9'luk pay ile beyaz kum midyesi...

15 bini aşkın gemi, denizlerde faaliyet gösteriyor

Aynı yıl içsularda avlanılan en önemli türler ise %26`lık pay ile sadece Van Gölünde bulunan inci kefali, % 26`lık pay ile sazan, % 20`lik pay ile havuz balığı ve %14`lük payla gümüş balığı oldu. Avcılık faaliyetinde bulunan balıkçı gemilerinin 15 bini aşkın kısmı denizlerde, 3 bin kadarı ise içsularda faaliyet gösteriyor.

2015'de su ürünleri yetiştiriciliğinin %42`si içsulardan, %58`i denizlerden gerçekleştirildi..

Ziraat Mühendisleri Odası'nın 01.02 2018 tarihli güncellenen su ürünleri raporuna göre; su ürünleri yetiştiriciliği yapan 2377 işletmenin % 82`si içsularda olmasına karşın, üretim içindeki payı % 42 oldu. Alabalık, levrek ve çipura, yetiştiriciliği yapılan en önemli türler arasında. Denizlerden yetiştiricilik yoluyla üretilen balıkların % 54`ünü levrek, % 37`sini çipura, % 5`ini alabalık, içsulardan yetiştiricilik yoluyla üretilen balıkların ise tamamına yakını denebilecek kısmını alabalıklar oluşturuyor.

Türkiye, AB ülkeleri içinde ilk beş sırada

Dünya su ürünleri üretimi, 2014 yılında % 56`sı avcılık, % 44`ü yetiştiricilik yoluyla olmak üzere, 167 milyon ton olurken, avcılığın % 13`ü, yetiştiriciliğin % 64`ü, içsulardan gerçekleştirildi.. Türkiye toplam su ürünleri üretimi ile dünyada 30`lu sıralarda, AB ülkeleri içinde ilk beş sırada yer alıyor.

Kişi başına su ürünleri tüketimimiz 6 kg civarında. 2013 yılında kişi başına dünya su ürünleri tüketimi ortalaması 19 kg, Avrupa ve AB ortalaması 22 kg civarında gerçekleşti.. Bu rakamlar aynı yılda İzlanda`da 92 kg, Norveç`te 52 kg, Japonya`da 49 kg, İspanya`da 42 kg, Yunanistan`da 19 kg, Bulgaristan`da 7 kg, Irak`ta 3 kg oldu.