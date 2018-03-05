Hatice Kasapoğlu / Editör

Televizyon ekranlarında yayınlanan yerli dizilerin geçen ay ki medya yansımaları belli olurken Medya Takip Ajansı Interpress’in incelemesine göre Şubat ayında yazılı basında en çok konuşulan yerli dizi Sen Anlat Karadeniz oldu. Usta yönetmen Osman Sınav’ın çektiği başrollerinde Ulaş Tuna Astepe, İrem Helvacıoğlu, Mehmet Ali Nuroğlu gibi isimlerin yer aldığı dizi ile ilgili geçen ay yazılı basına 213 haber yansıdığı tespit edildi.

İkinci sırada başrollerini Aras Bulut İynemli, Dilan Çiçek Deniz, Mustafa Üstündağ, Erkan Kolçak Köstendil, Öner Erkan, Rıza Kocaoğlu, Nebil Sayın, Kubilay Aka ile Ercan Kesal ve Perihan Savaş gibi usta oyuncuların paylaştığı Çukur yer alırken İstanbul'un en belalı mahallerinden Çukur’da yaşayan insanların hayatlarının çarpıcı bir dille anlatıldığı dizi ile ilgili yazılı basında 159 haber çıktığı belirlendi. Listenin üçüncü sırasında ise başrollerini Halit Ergenç ve Bergüzar Korel’in paylaştığı Vatanım Sensin yer alırken Kurtuluş Savaşı yıllarının etkili bir dille anlatıldığı dizi ile ilgili yazılı basında 136 haber yer aldığı görüldü.

Kanallarda yayınlanan yerli dizilerin medya yansımalarının takip edildiği incelemeye göre, başrollerinde Oktay Kaynarca, Deniz Çakır ve daha bir çok başarılı ismin yer aldığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ile ilgili geçen ay yazılı basında 132 haber çıktığı belirlendi. İlk iki sezon ekranlarda en çok izlenen diziler arasına üst sıralarda yer alan ancak bu sezon aynı başarıyı gösteremeyen Kırgın Çiçekler hakkında ise yazılı basında 106 haber yayınlandığı saptandı. Başrollerinde Gökçe Bahadır, Aslıhan Gürbüz, Bade İşçil ve Tülin Özen yer aldığı Türk gerilim dizisi Ufak Tefek Cinayetler ile alakalı ise yazılı basında 103 haber çıktığı tespit edildi.

Yazılı basında geçen ay en fazla konuşulan yerli diziler arasında Kanatsız Kuşlar, Gülizar, Aşk ve Mavi, Çocuklar Duymasın ve İstanbullu Gelin dizileri de öne çıkan diğer yapımlar olarak dikkat çekti.