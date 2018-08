Bülent Ertekin

Her nerede,

Hangi ilde

Hangi ilçede

Hangi kasabada hatta ve hatta köyde yaşıyorsanız yaşayın aracınız var ve trafik ile hemhâl iseniz inanın oraya bir tane

SADECE VE SADECE

BİR TANE DELİ ÖNDER LAZIM.

"Yahu Bülent kardeşim durduk yerde şimdi başımıza bir de DELİ ÖNDER mi çıkarıyorsunuz?" diyebilirsiniz.

Emin olun bu yazıyı okuyunca,

NERDEN SİPARİŞ (!) VEREBİLİRİZ? diyeceksiniz. Yok işte. Oradaki tek sıkıntı bu.

DELİ ÖNDER/LER KELAYNAK GİBİDİR. Ne bulabilir. Nede sipariş verebilirsiniz? Nerden bulabiliriz sorusuna siz cevap vereceksiniz. Benden söylemesi. Gelin şimdi şu bizim

DELİ ÖNDER KİM MİŞ? bir bakalım mı?



Bizim DELİ ÖNDER İzmir'in Şirinyer semtinde trafik polisi olarak görev yaptığı sırada kestiği cezalarla fenomen haline gelen, adına internette sayfalar açılan,

Eşine, hatta kendisine bile trafik cezası kestiği efsaneleri bulunan 53 yaşındaki TRAFİK POLİSİDİR.



İşte efsane DELİ ÖNDER LAKAPLI polisimizin DELİLİKLERİ (!)



* Karşıdan karşıya kırmızı ışıkta geçen bir yayanın arkasından koşup ona ceza yazdığı, kadın "Ee memur bey, ama siz de kırmızı ışıkta geçtiniz benimle beraber" diye cevap verince, bu sefer kendisine de ceza kestiği bilinen,



Ayakta yolcu aldığı için bir minibüsü durdurmak ister. Minibüs şoförü durmayıp devam edince, Ergene de yoldan geçen motosikletli bir pizzacıyı durdurur. Arkasına atlar. Şirinyer’den Buca Heykel’e kadar 3 kilometrelik nefes kesen amansız takip başlar. Sonunda minibüsün önü kesilir. Önder Ergene, minibüscüye cezayı yazar. Sonra da kendini taşıyan motosikletliye döner, “Senin de kaskın yoktu” der ve ona da bir ceza yazar.



Bir tane minibüs şoförü 50 tane yolcuyu minibüse bindirmiş. Bizim DELİ ÖNDER minibüsücüyü durduruyor ve demişki

" bi şartla sana ceza yazmam"

Minibüs şoförü sorar "buyur ÖNDER abi neymiş şartın" diye sorar DELİ ÖNDER derki

" bu yolcuları bir daha minibüse koy, ceza yazmıyıcam"

Minibüs şoförü işi kabul eder. Daha sonradan tüm yolcuları tekrardan minibüse koyar. 3 kişiyi minibüse sığdıramaz DELİ ÖNDER buna bu üç kişiyi sığdıramadığı için ceza yazar...

Ve daha niceleri.



15 aydır İSTANBUL SULTANBEYLİ deyim.

30 yıllık şoförüm.

Yayaya kırmızı, şoföre yeşil sinyalizasyonlar yanar.

Ne kadını, ne erkeği, nede çocuğu trafik sinyalizasyon ışığına uymaz ve karşıdan karşıya ini sallaya sallaya geçer. Üstelik bir de uyardığınız için EL KOL HAREKETLERİ (!) ile sinir uçlarınıza dokunur.



Hele kural tanımaz taksicilerimiz. U dönüşünün yasak olduğu yerde ille geçmeye çalışır. Kuralları hatırlatırsan

"NE OLUR YOL VERSEN Kİ der.

"VERSEN Kİ" kipi her KURALSIZLIKTA MEVCUTTUR.

İşte o an besmele ile çıktığın evden SİGORTALAR YANMIŞ,

TRİGEL KAYIŞI KOPMUŞTUR.

Aklınıza gelen BÜTÜN DUALARI EDER(!).

Diğer yandanda ......... edersiniz.



Buraya LÜTFEN DİKKAT!!!

Abilerim, ablalarım şu sıralar

53 YAŞ VE ÜZERİ SENDROMUNDAYIM.(!)

İyi bildiğiniz bir

ÇENE, AĞIZ, DİL,KALEM

BALANS AYARI (!) YAPAN VARSA

LÜTFEN BİR TELEFONUNU VERSİN.



Sayın okuyucu şimdi sizlerde Türkiye'nin neresinde olursanız olun iyi bir araç kaptanı iseniz

ELİNİZİ VİCDANINIZA KOYUN

ve deyin ki

HER YERE BİR DELİ ÖNDER(!)

GERÇEKTEN LAZIM MI?

DEĞİL Mİ?



Selâm ve dua ile..