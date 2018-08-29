ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN SÜNNET ETTİRİLEN 2 BİN 18 ÇOCUK İÇİN 1 EYLÜL CUMARTESİ GÜNÜ SİNCAN AİLE YAŞAM MERKEZİ'NDE ŞÖLEN DÜZENLENECEK.

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin geleneksel hale getirdiği "Sünnet Organizasyonu" kapsamında bu yıl erkekliğe adımını atan 2 bin 18 çocuk için, 1 Eylül Cumartesi Günü, Sincan Aile Yaşam Merkezi'nde toplu sünnet şöleni düzenlenecek.

2018'DE 2018 ÇOCUK...

Hayata geçirdiği sosyal projelerle örnek çalışmalara imza atan Büyükşehir Belediyesi, yaşları 6-12 arasında değişen Başkentli çocukların sünnetlerini ücretsiz olarak gerçekleştiriyor.

Her sene, o yılın rakamı ile eş sayıda çocuğu sünnet ettiren ve gerçekleştirdiği şölenle çocuklara eğlenceli bir o kadar da unutulmaz bir gün yaşatan Büyükşehir Belediyesi, bu yıl da 2 bin 18 çocuğun bu özel gününde yanında olacak.

BAŞKAN TUNA DA ÇOCUKLARI YALNIZ BIRAKMAYACAK

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna'nın da katılacağı şölen, 1 Eylül Cumartesi günü saat 13.30'da, Sincan Aile Yaşam Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Uzman doktorlar tarafından steril bir ortamda daha önce sünnet edilen 2 bin 18 çocuk, kendileri için hazırlanan etkinlikler ve sürprizlerle dolu olacak sünnet şöleninde gönüllerince eğlenecek.

ÇOCUKLAR SÜNNET ŞÖLENİ İÇİN GÜN SAYIYOR

Çocuklar kadar ailelerinin de sabırsızlıkla beklediği şölen, palyaçolar ve çeşitli gösterilerle daha da renklenecek.

Ankara Büyükşehir Belediyesi sanatçıları Nur Yoldaş ve Mustafa Özcan'ın sahne alarak sevilen şarkılarını seslendireceği toplu sünnet şöleninde ayrıca Mehter Takımı da yer alacak.

ÜCRETSİZ SERVİS İMKANI

Ankara Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı bünyesinde hazırlanan organizasyona katılacak olan çocuklar ve aileleri için ulaşım kolaylığı da sağlanacak.

Belirlenen noktalardan otobüslerle alınan aileler, şölenin ardından yine evlerine yakın noktalara bırakılacak. Çocukların sünnet kıyafetlerini de ücretsiz olarak karşılayan Büyükşehir Belediyesi, çeşitli ikramlar, sürpriz hediyeler ve renkli etkinliklerle çocukların yüzünü güldürecek.