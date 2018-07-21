Süper Lig Fikstür Programı

Süper Lig Ne Zaman Başlıyor?

Merakla beklenen süper lig maçlarının tarihleri belli oldu. Buna göre geçen yıla oranla bir hafta önce başlayacak olan maçların ilki 10 Ağustos 2018 tarihinde oynanacak. 12 Ağustos'ta Galatasaray bu sene birinci lige çıkan Ankaragücü'ye konuk olacak. Fenerbahçe ise açıklanan süper lig fikstür programına göre ilk hafta kendi sahasında Bursaspor'u konuk edecek. Beşiktaş ise geçen yılın flaş takımlarından biri olan ve Türkiye Kupasını kazanan Akhisar Belediye Spor ile kendi sahasında karşılaşacak. Açıklanan fikstür ile yılın ilk derbisinin de tarihi belli oldu. Sezonun ilk derbisi 6. haftada Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında Kadıköy'de oynanacak.

Bu Sene Süper Lig'e Yükselen Takımlar

Geçtiğimiz yıl süper lig maç sonuçları puan durumu sonucunda küme düşen Rizespor bir ilki gerçekleştirerek sadece bir sene sonrasında şampiyon olarak yeniden Süper Lig'e çıkma başarısını gönderdi. Bir zamanlar Süper Lig'in ayrılmaz takımlarından biri olarak lanse edilen Ankaragücü de seyirci desteğini alarak birinci lige yükseldi. Üçüncü ve son takım ise herkesi şaşırtarak Erzurumspor oldu. Erzurumspor'un forvet hattında yer alan Mert Nobre ise zamanında Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta forma giymiş yıldız bir isim. Bu sene yükselen bu üç takıma karşı ligi son sırada tamamlayarak düşen ilk takım Karabükspor oldu.

Bunun yanı sıra geçtiğimiz yıl İlhan Cavcav sezonu olarak lanse edilen birinci ligte düşen ikinci takım Gençlerbirliği oldu. Bu sene düşen son takım ise ligi 16: sırada bitiren Osmanlıspor oldu. Bu sene de her sene olduğu gibi heyecan dolu ve yıldız geçitlerinden oluşan bir lig futbol severleri bekliyor. Henüz transfer döneminin bitmesine üç haftadan daha uzun bir süre var iken kadrolarını genç ve meşhur yıldızlar ile zenginleştiren takımlar şimdiden çok çekişmeli geçecek bir ligin sinyallerini veriyor.