Süper Lig'de 27. Hafta Maçları Yönetecek Hakemler Açıklandı
Süper Lig'de 27. Hafta Maçları Yönetecek Hakemler Açıklandı. Ankara'nın önemli maçlarından MKE Ankaragücü-Fenerbahçe: Mete Kalkavan yönetecek.
A+A-
Süper Lig'de 27. Hafta Maçları Yönetecek Hakemler Açıklandı
İSTANBUL (AA) - Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre Süper Lig'in 27. haftasında düdük çalacak hakemler şunlar:
Yarın:
20.30 Trabzonspor-Antalyaspor: Hüseyin Göcek
6 Nisan Cumartesi:
16.00 Demir Grup Sivasspor-İstikbal Mobilya Kayserispor: Koray Gencerler
16.00 Aytemiz Alanyaspor-Bursaspor: Halil Umut Meler
19.00 Galatasaray-Evkur Yeni Malatyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu
7 Nisan Pazar:
13.30 Kasımpaşa-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Zorbay Küçük
16.00 Göztepe-Akhisarspor: Bülent Yıldırım
16.00 MKE Ankaragücü-Fenerbahçe: Mete Kalkavan
19.00 Medipol Başakşehir-Atiker Konyaspor: Serkan Çınar
8 Nisan Pazartesi:
20.00 Çaykur Rizespor-Beşiktaş: Arda Kardeşler
Bu haber toplam 105 defa okunmuştur
HABERE YORUM KAT
Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.