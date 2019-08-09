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Süper Lig’in ilk haftasında oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler ile VAR hakemleri açıklandı.



Türkiye Futbol Federasyonu’nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada Merkez Hakem Kurulu’nun atamalarına göre 16, 17, 18 ve 19 Ağustos tarihlerinde oynanacak maçlarda görev alacak hakemler ve VAR hakemleri şöyle:



16 Ağustos Cuma



20.30 Yukatel Denizlispor - Galatasaray: Abdulkadir Bitigen, VAR: Ali Palabıyık



17 Ağustos Cumartesi



19.15 Gençlerbirliği - Çaykur Rizespor: Bahattin Şimşek, VAR: Ali Şansalan



21.45 DG Sivasspor - Beşiktaş: Mustafa Öğretmenoğlu, VAR: Koray Gençerler



21.45 İM Kayserispor - Alanyaspor: Tugay Kaan Numanoğlu, VAR: Halis Özkahya



18 Ağustos Pazar



19.15 Konyaspor - MKE Ankaragücü: Bülent Birincioğlu, VAR: Özgür Yankaya



19.15 Göztepe - Antalyaspor: Zorbay Küçük, VAR: Suat Arslanboğa



21.45 Kasımpaşa - Trabzonspor: Cüneyt Çakır, VAR: Mete Kalkavan



21.45 Yeni Malatyaspor - Medipol Başakşehir: Hüseyin Göçek, VAR: Fırat Aydınus



19 Ağustos Pazartesi Fenerbahçe - Gazişehir Gaziantep: Arda Kardeşler, VAR: Yaşar Kemal Uğurlu