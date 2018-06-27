Tolga Ziyagil / Editör

Kuantum fiziği sıradışıdır. Evrenin yasaları o denli olağanüstü ki her an doğaüstü bir durumla karşılaşabilir ya da var olan kuralların yeni yüzünü bulabilirsiniz. Bu yüzden ben hep geleceği merak etmişimdir. Teknolojinin ilerlemesiyle birlikte oraya çıkan yeniliklerin neredeyse sihirden bir ayrımı yoktur. İnsanlık da sürekli olarak yeni buluşlara imza atarken, diğer yandan evrenin kurallarını da yeniden yorumlamaya başlıyor. Bize de şaşkınlığı kalıyor epey.

David Walton çok güzel bir kuantum romanı kurgulamış. 2 fizik dehası arkadaş yollarını ayırır ve kafayı kuantuma takan arkadaşı laboratuvarda kalan çınlaçları kullanarak kuantum varlıklarının yeryüzünde görünmesini sağlar. Ve bir gün 2 yıldır görmediği arkadaşının evine gelerek karısına silah çekerek ateş eder. Ancak kurşun kadına değmemiştir bile. Ve ertesi gün yeraltındaki çalışma odasında ölü bulunur. Ancak kanıtlar Jacob'ın Brain'ı öldürdüğünü göstermektedir çünkü parmak izi her yerdedir ve ayağında kan izleri bulunmuştur. Yalnız onu öldüren Jacob olamaz. Buna emindir. Ve bir anda başka olasılıklara ayrılır başkişimiz ve de diğerleri. Gözleri, burnu, kısacası yüzü olması gerektiği gibi ayrıntılara sahip olmayan ve kendisine benzeyen bir varlık vardır ortada. Ailesi ise tehlike altındadır. Peki olasılıklar çökmeye başlayıp kararlı duruma geldiğinde ortada kim kalacaktır?

Olay kurgusu alt spin ve üst spin olarak eş anlı ilerliyor. Bu da oldukça çekici kılmış. Sürekli bir koşuşturma. Ben çok keyif aldım. Bilimkurgu ve fizik sevenlerin okumasını öneririm kesinlikle.