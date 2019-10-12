Suriye sınırındaki birliklere zırhlı araçla komando sevkiyatı sürüyor
Gündem 12.10.2019, 20:52
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Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye sınırındaki birliklere zırhlı araçla komando sevkiyatı akşam saatlerinde de devam etti.
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Suriye sınırındaki birliklere zırhlı araçla komando sevkiyatı sürüyor
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Suriye sınırındaki birliklere zırhlı araçla komando sevkiyatı sürüyor
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Suriye sınırındaki birliklere zırhlı araçla komando sevkiyatı sürüyor
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Suriye sınırındaki birliklere zırhlı araçla komando sevkiyatı sürüyor
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