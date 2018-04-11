SURİYE’DE FIRSATÇI ÜLKELER

Mevlüt Mürsel Uzun

Suriye ’de ve Irak’ta Koalisyon güçleri adı altında bulunan başta ABD olmak üzere koalisyona katılan ülkeler DEAŞ’la mücadele edecekleri yalanını söyleyerek sinsice çıkar sağlama pususuna yatmışlardır. Bilhassa ABD Irak ve Suriye ’de çıkar sağlamanın ötesinde kalleşçe ve riyakarca Bizans oyunu tezgahlayarak bölge insanlarını birbirine düşürmek suretiyle düşman topluluklar haline getirmek için çaba harcamaktadır.

Güvenlik güçlerimizi acımasızca şehit eden PKK/YPG ve DEAŞ gibi terör örgütlerini koruyup-kollayarak ve silahlandırarak ülkemize karşı alçaklığın ve düşmanlığın en büyüğünü yapmakta. Buna rağmen utanıp-sıkılmadan medyanın karşısına çıkan ABD sözcüleri bu örgütlere yardım etmediklerini söyleyerek yalana başvurmaktalar. Oysa beş kuruş almadan PKK/YPG’ye 5 bin TIR ve 2 kargo uçak dolusu silah ve cephane yardımında bulunarak Türkiye’yi hedef göstermiştir. EL Bab’da ve Afrin’de Mehmetçiğimize karşı savaşan Türkiye düşmanı terör örgütleri ABD’nin verdiği bu silahları kullanmıştır. PKK/YPG’ye sadece ABD silah yardımında bulunmamış; Almanya, Belçika ve İtalya’da silah ve cephane yardımında bulunmuştur. NATO içinde birlikte üye olduğumuz bu ülkeler Türkiye’ye karşı düşmanca art niyet içinde olduklarını görüyoruz.

ABD ’nin ikide bir Ortadoğu’ya huzur ve istikrar getireceği yalanını söyleyerek oyalama taktiğinde bulunmakta.

Bugün dünyanın başına bela olan kanlı terör örgütü DEAŞ’ı kuran-yöneten ve ona her türlü yardımda bulunan bizzat ABD’dir. Nitekim dünyanın başına bela olan bu örgütün lider kadrosu Bağdat’ta Ebu Galip cezaevinde ve Guantanamo’da yatmış İslam düşmanı teröristler den oluşmaktadır.

Suriye’de katil Beşar Esad Türkmenlerin de dahil olduğu 900 binden fazla kendi vatandaşını katlederken ABD tüyünü bile kıpırdatmadı. Katliamların hüküm sürdüğü Suriye ’den canlarını kurtarmak için kaçarak Türkiye’ye sığınan insanların sayısı 3,5 milyon fazladır. Bu insanları kendi topraklarında barındırmak için Suriye’nin kuzeyinde güvenli bir bölge oluşturmak için uçuşa yasak bölge ilan edilmesini isteyen Türkiye’nin bu insanı talebi ABD tarafından kabul edilmemiştir.

ABD liderliğindeki koalisyon güçleri başta DEAŞ olmak üzere PKK/YPG terör örgütlerine destek verdiklerini artık saklamadan ifade etmekteler.

Cumhurbaşkanı Erdoğan bu konuda “Koalisyon güçleri terör örgütüne karşı bütün mücadelemizde sonuna kadar bize destek vereceğini söylüyordu. Şimdi hepside ortadan kayboldu”

Türkiye El Bab’da ve Afrin’de her türlü riski göze alarak terör örgütleri yle savaşırken koalisyon güçlerinin köşe bucak kaçmalarının tek sebebi TSK’nin ve ÖSO’nun terör örgütlerinin karşısında zayiat vererek yenik düşmesini beklemekteydiler. Koalisyon gücü olarak suçüstü yakaladığımız bu iki yüzlü riyakar ülkeler şunu çok iyi bilsinler ki TSK tarihinde girdiği bütün savaşlardan zaferle çıkmıştır. EL Bab’ta ve Afrin’de de zafer kazanıp, şanlı bayrağımızı buralarda dalgalandırmak suretiyle kahramanlığını ve cesaretini tescillemiştir…

NOT: 15 gün kadar şehir dışına çıkacağımdan dolayı yazılarıma bir süre ara vereceğim.