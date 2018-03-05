Taha Akgül Spor Salonu'nda yapılan ilk maçı Bilal Erdoğan ile Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak birlikte izledi

Keçiören’in en büyük spor salonu Taha Akgül Spor Salonunun ev sahipliği yaptığı ilk maçı Bilal Erdoğan ile Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak birlikte izledi.

Ligin 15. haftasında Keçiören Belediyesi Eller Gücü ile TSK Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımının karşılaştığı ve kıran kırana bir rekabete sahne olan maçı izlemeye Başkan Mustafa Ak ile birlikte gelen Bilal Erdoğan her iki takıma da başarılar diledi. Keçiören Kaymakamı Uğur Bulut, Gençlik ve Spor İl Müdürü Gürhan Yıldız’ın da izlediği maça “Terörü lanetliyoruz, şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz” yazılı pankartla çıkan iki takım arasında gülen taraf Keçiören Belediyesi Eller Gücü oldu.

15 bin metrekarelik alana 3 katlı olarak Avrupa standartlarında inşa edilen 3 bin seyirci kapasiteli Taha Akgül Spor Salonu ndaki maç, uzatmalarla 42 -40 skorla sona erdi.

Güzel bir maç olduğunu söyleyen Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, “Taha Akgül Spor Salonumuz ilk kez bir maça ev sahipliği yaptı. Engelli kardeşlerimizin de faydalanacağı şekilde inşa ettiğimiz salonumuz okullar, spor kulüpleri, amatör ve profesyonel sporcular başta olmak üzere tüm Keçiören’e hizmet verecek. Spor salonumuza teşrif ederek bizleri onurlandıran Sayın Bilal Erdoğan Bey’e da çok teşekkür ediyorum. Keyifli bir maçı birlikte izledik, sporculara da moral oldu. Başarının, sporun ve hayatın önünde bir engel olmadığını, azimle her şeyin üstesinden gelinebileceğini bizlere gösteren her iki takım da güzel bir mücadele örneği sergiledi. Galip ayrılan taraf Keçiören Belediyesi Eller Gücü oldu, Önümüzdeki maçlar için kendilerine başarılar diliyorum.” dedi.

Zorlu bir müsabakayı geride bıraktıklarını ve önlerindeki maçlara odaklanacaklarını ifade eden Kulüp Başkanı Muhammed Göktaş ise Süper Ligte 9. sırada olduklarını hedeflerinin önlerindeki 7 maçı da kazanmak olduğunu vurguladı.​