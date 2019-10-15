Tahta araba yarışıyla farkındalık mesajı

Etkinlik 15.10.2019, 12:25
Tahta araba yarışıyla farkındalık mesajı

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde renkli görüntülere sahne olan "tahta araba" yarışlarında yaya geçidi kullanımını yaygınlaştırmak amacıyla farkındalık mesajı verildi.

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