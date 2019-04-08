TANAP’tan Hedef 600 Bin Fidan

TANAP, Sosyal ve Etrafsal Yatırım Programları SEIP kapsamında Orman ve Su İşleri Bakanlığı ile imza atılan “2. Ağaçlandırma İş Birliği Protokolü” çerçevesinde Ankara Polatlı’da 50 bin adet fidan dikimi hakikatleştirdi.

TANAP Nitelik, İş Sıhhati Güvenliği, Sosyal ve Etraf Direktörü Fatih Erdem, Proje Direktörü Polad Rustamov ve Sosyal ve Etrafsal Yatırım Programları Müdürü Gizem Kunt’un konut sahipliğinde tertip edilen aktifliğe TANAP çalışanları ve Orman Genel Müdürlüğü temsilcileri aileleriyle katıldı.



Trans Anadolu Natürel Gaz Boru Hattı Projesi TANAP, rotayı üzerinde yapılan lüzum tahlilinin neticelerine uygun biçimde planlanan Sosyal ve Etrafsal Yatırım Programları SEIP ile Türkiye’nin sosyal ve etrafsal kalkınmasına katkıda bulunmaya devam ediyor.

Ankara’nın Polatlı ilçesinde yer alan Duatepe bölgesinde; TANAP Nitelik, İş Sıhhati Güvenliği, Sosyal ve Etraf Direktörü Fatih Erdem, Proje Direktörü Polad Rustamov ve Sosyal ve Etrafsal Yatırım Programları Müdürü Gizem Kunt ile TANAP çalışanları ve Orman Genel Müdürlüğü temsilcilerinin katılımıyla tertip edilen aktiflikte 50 bin fidan dikimi reelleştirildi.

300 bin fidan dikilmişti, hedef 600 bin fidan!

TANAP projesinin geçtiği hat boyunca 600 bin fidan dikmek üzere ilgili kurumlara destek veriyor. Geçtiğimiz yıl hayata geçirilen protokol kapsamında Çanakkale, Bursa, Kütahya, Erzurum, Sivas ve Yozgat’ta 300 bin fidan dikimi gerçekleştirildi.

Sürdürülebilir bir çevre anlayışını benimseyen SEIP çevresel yatırımları kapsamında, Türkiye’nin ekolojik gelişimine destek olmak adına önümüzdeki dönemde “enerjinin ipek yolu” boyunca 300 bin fidan daha dikilecek.