TANRI’NIN DOĞUM GÜNÜ

Tolga Ziyagil / Editör

“…Aklına yıllar önce Tanrı’nın varlığına kendisini inandırmaya çalışan koyu bir Hıristiyan arkadaşın anlattıkları geliverdi. Arkadaşının o günkü sözleri zihninde yankılanıyordu…

“-Biliyorsun benim işim bilgisayar programları hazırlamak. Eğer bir doktorsan, müşterilerin hasta insanlar olur. Eğer bir bilgisayar programcısıysan, müşterilerin sorunlu insanlar olur. Bu mesleğe alıştıktan sonra ister istemez insanların sorunlarını onlar sana bildirmeseler de görmeye başlıyorsun. İnsanların bazı şeyleri yeniden yapmak zorunda kaldıklarını gördüğünde, beynin kendiliğinden çözüm yolları aramaya başlıyor.

Üç gün kadar önce doğum günümdü. Şirketin yeni sekreteri Sophie bana güzel bir kutlama mesajı göndermişti. Doğrusu böyle bir şey beklemiyordum ve bu jesti beni oldukça mutlu etmişti. Kendisine teşekkür etmeye gittiğimde ona yaklaşık 150 çalışanın bulunduğu bir ofiste her gün nasıl doğum günü e-postaları attığını sordum.

Sophie her pazartesi sabahı ajandasını haftalık bir denetimden geçiriyordu. Bütün çalışanlarının doğum günleri elindeki bir dosyada kayıtlıydı ve her pazartesi sabahı kendisine o haftanın yapılacaklarını çıkarıyordu.

Ben bunun çok sıkıcı olduğunu düşünmüştüm. Neyse ki o, bu işi severek yaptığını söylüyordu. Her hafta masasına benim gibi birkaç kişinin teşekkür etmek amacıyla uğraması onu neşelendiriyormuş.

Aynı günün akşamı evimde duş alıyordum. Sophie’nin inceliğine karşılık kendisine bir jest yapabileceğimi düşündüm. Yaptığı işi kolaylaştırmak için basit bir program yazabilirdim. İnsanların doğum günlerini bir veritabanına yüklerdik ve program her sabah aynı saatte Sophe’yi uyarırdı. O da daha sonra insanlara e-posta atmaya başlardı. Bu, sekreter kız için büyük bir kolaylık olacaktı.

Daha sonra daha iyi bir programın yapılabileceğini düşündüm. Neden Sophie her sabah e-posta göndermek zorunda kalsındı ki?

Bütün işleri otomatikleştirebilirdik. Önceden hazırlanmış şablon yazıya, tüm çalışanların adlarını ekleyebilirdik. Daha sonra program her sabah kendiliğinden çalışır ve günü gelen insanlara önceden hazırlanmış olan e-postaları atmaya başlardı. Böylece Sophie kutlama yazısı gönderme işiyle bir daha hiç uğraşmak zorunda kalmazdı.

Bir başka sorunu çözmüş olmanın verdiği tatlı mutlulukla gülümsüyordum. Banyodan çıkmak için adım attığımda beynime bir düşünce yıldırım gibi düştü. Peki ya bu çaba aracılığıyla yaşam bulan ruha ne olacaktı?

İnsanlar kendilerine gönderilen mesajın bir bilgisayar tarafından üretildiğini rahatlıkla ayırt edeceklerdi. Kimse ne sekreter kıza ne de bir başkasına teşekkür etmek için kahve ikram etmeyi aklına dahi getirmeyecekti. Kendisine emredileni yapmaktan başka bir seçeneği bulunmayan duygusuz bir makine kutlama kartları göndermeye başlayacaktı, kimse de aldığı e-posta nedeniyle mutlu olamayacaktı. Bu işteki bütün anlam, mükemmellik ve sistemleştirme adı altında yok olacaktı.

İşte o gün Tanrı’nın bizi neden yarattığını tam olarak anladım. Tanrı tüm kutsal kitaplarda insanoğlundan önce melekleri yarattığını söylüyordu. Onların akıllarında kötülük, zekâ, arzu, hırs, unutkanlık, nefret, sabır ve zevk gibi unsurlar bulunmuyordu. Bir bakıma mükemmeldiler. Melekler Tanrı’ya yalnızca saygı göstermeye programlanmışlardı. Başka bir seçim hakları yoktu ve Yaradan da onların bu iradenin dışına çıkmayacağını biliyordu.

İşte bu yüzden Tanrı bize birer ruh verdi ve bizler dünyada gösterdiğimiz çabayla anlam kazanıyoruz. O’nu tek başımıza kendi irademizle bulmamızı bekliyor. Doğum günü geldiğinde anımsanmak istiyor.”

(Sercan Leylek – Cydonia adlı betikten alıntıdır.)