TARİH YAZAN MEHMETÇİĞİMİZ

Mevlüt Mürsel Uzun

Türk ordusunu temsil eden Mehmetçikler birinci dünya savaşlarının en büyüğü olan Çanakkale Savaşının destanını yazarken aç kaldı, açık kaldı, yorulup, uykusuz kaldı ama bu olumsuzluklar onun vatan toprağını savunmasına engel teşkil etmedi. Mehmetçik Çanakkale’de savaşırken onun zihninde ne pahasına olursa olsun hep vatanını, bayrağını, namus ve şerefini korumak vardı. Düşmanla göğüs göğse savaşırken siperler arasındaki mesafenin 8 metre olduğunu düşünürsek birinci siperdekiler ölüyor, ikinci siperde bulunanlar soğukkanlılığını muhafaza ederek o anda öleceğini bildiği halde yıldırım gibi ölenlerin yerine geçiyordu. Şehitlik şerbetini içmeye gidenlerden okuma bilenler Kur’an-ı Kerim okuyor, bilmeyenler ise ezan okuyarak, şehadet getirerek cennete gitmeye hazırlanıyordu.

Çanakkale’de kendinden kat, kat üstün olan düşmanı yenerek Tür Milletine zafer kazandıran işte bu iman ve yüksek ruhtu.

Çanakkale Savaşında erinden, Alay Komutanına kadar şehit olan 57. Alayın Sancağı bugün Avustralya’nın Melburn Müzesinde ki bir vitrinde sergilendiğin orada çalışan bir yakınımdan öğrendim. Bu sancağın altında yazılı bulunan plakette şu ifadeler yer almaktaymış:

“Bu Alay sancağı Gelibolu savaş alanından getirilmiş, ama esir edilmemiştir. Çünkü Türk Ordusunun milli geleneklerine göre bir alayın sancağı, alayın son eri ölmeden teslim alınamaz. Bu sancak sonuncu muhafızında altında ölü olarak yattığı bir ağacın dalına asılı olarak bulunmuştur. Kahramanlık timsali olarak karşınızda duran bu Türk Alayı Sancağını selamlamadan geçmeyin.”

Çanakkale Savaşlarında düşman olarak karşımızda savaşan bir ülkenin Türk Ordusu hakkında ki düşüncesini en iyi şekilde anlatan bu ifadeler olmuştur.

Geçen yıl Çanakkale Şehitliğini ziyaretimde edindiğim izlenimlere ait yazı dizimde de ifade ettiğim gibi Soğanlıdere’de geçen savaş da buranın her metre karesine 6 bin mermi düşmüş ve her metre karesinde bir şehit Mehmetçiğimiz ile bir düşman askeri yatmaktadır.

Çanakkale şehitliğini gezerken şehitlerimizin ruhları için dua ederken biz onların orada yaşamaya devam ettiklerini düşündük. Zira Kur’an-ı Kerim’in Bakara Suresinin 154. ayetinde onlar için şu ifadeler yer almaktadır:

“Allah yolunda şehit olanlara “ölüler” demeyin, bilakis onlar diridirler. Fakat siz anlayamazsınız.”

Dün Çanakkale’de altın harflerle zafer sayfalarını yazmış olan Kahraman Mehmetçiğimiz; bugünde vatanımızın bir bölümünü işgale yeltenen PKK/YPG terör örgütüne ve destekçi ülkelere karşı Zeytin Dalı Harekatıyla Afrinde ve kuzey Suriye’de tarih yazmaya devam ediyorlar. Allah Kahraman Mehmetçiklerimizi korusun ve muzaffer kılsın. Bu uğurda şehit olan askerlerimize rahmet, yaralı gazilerimize şifalar diliyorum…