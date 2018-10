Tarım Bakanı, yazdıklarım doğru çıkarsa çantanızı hazırlayın!

Oğuz Güler

Uzun süre Anayurt'ta ekonomi, tarım, siyaset ve güncel yazılar yazdım. 8,5 yıl yazdığım bu süreçte hiç davalık olmadım. Kısaca kimseye hakaret ve iftira etmedim, sadece söylentilerden bahsederek bunların doğru olup olmadığını sorguladım. Şimdi Tarım bakanına aşağıda bir soru soracağım ve doğru ise mahalli seçimden önce gidecek 3-4 bakandan biri olduğunu biliyorum. Zaten bakanlığa yeni bir vizyon hala katmadığı gibi Fındık taban fiyatını yeni bakana açıklatmamaları çok manidar değil mi? Bakanın akademik yanının tarım olmadığı için bocaladığını külliyede görmeye başladı denmekte. Bu bağlamda Tarım bakanının gidici denmesi yadırganmamalı.

Bu arada Turizm bakanının yakında istifa ederse sürpriz sayılmaması gerektiğini belirtmeliyim. Sağlık, Tarım, Turizm, Enerji, Çalışma ve Çevre bakanları mahalli seçimden önce birazının değişmesi de sürpriz olmamalı.

İki bakanlık kesin meslekten olmazsa başarı yakalanamıyor. Bunlar Sağlık ve Ziraat kökenli meslekler olduğunu herkes bilmekte. Bakın Sağlık bakanlığına Recep Akdağ kadar başarılı bir isim gelemedi. Her meslekten gelen bakanın başarılı olması da söz konusu değil. Ama Ak parti iktidarında Tarım bakanlığına hiç Ziraat kökenli biri gelmedi. Veteriner kökenli geldi ama veterinerler hayvan sağlığına girdiğinden ve Tarım olgusunun % 10'unu ilgilendirdiğinden zaten veterinerlerden bakan atanması da tutmadı. Hatta yeni bakan, bakanlığın geçmişini başarısız kılmışsa çok büyük hata ve kendi ayağına sıkmış denmekte.

16.10.2018 de "Tarım bakanlığı ve Rumeli işkembecisi" başlıklı bir yazı yazdım ama aynı gün bakanlık konusunda Çiğdem Toker'in bir yazısı yüzünden benim yazımın güme gitti. Geçmişte her 2 yazımın birinde mutlaka Erdal Sumaytaoğlu arar, kritik yapar veya bir araya gelirdik. Hatta "yapılanma" konusunda yazdığım yazı yüzünden bakan bey üçümüz kahvaltı yapalım demişti ama ben bunu kabul etmeyerek Erdal beyle konuları irdelemiştik. Mehdi bey benim gazımı almak istediğini biliyor ve bana yakınlık göstererek yazı yazmamı azaltmak istediğini anlamıştım. Bu yüzden yazılarımdan faydalanmak istiyorsa Erdal bey üzerinden uzunca konuşabildiğim den Erdal bey üzerinden gitmenin belki biraz sonuç oluşturabileceğini düşünmüştüm ama başarısız bir yapıyı başarılı yapmak kararlı, vizyoner ve yenilikçi bir bakanla olurdu. Tarım bakanlığına gelen iktidar bakanları maalesef "yerli ve milli" çıkmadılar dendiğinden bende bu karamsar sonuca vardım ve konuda doğru düşünmüşüm.

Geçen haftaki yazımda bakan yardımcısı Mustafa Aksu Develi'den hemşerim olmasından ötürü ona ve ona güvenenlere için katkı sunabilirim mealinden yazmıştım. Ama Mustafa bey tepeden bakan bir yapıda dendiğini doğru çıkartmak istercesine zatalileri "Oğuz bey hemşerim ben siyaset yapma derdindeyim ve başarı için herkese ihtiyacımız var" diyemediğinden başaramayacakları fikirlerimi önemsenmemiş galiba.

"Tarım bakanlığı ve Rumeli işkembecisi" çok ciddiye alınması gereken bir yazıydı ve inanın bir izin için 4 ayrı birim ve 3-5 ayrı bakanlığa gidilmesini hatırlatarak bakanlığın sorununun "YAPILANMA" devriminden geçtiği ciddiye alınmadıysa bu bakanlığa her fırsatta yapıcı eleştiri yapmak zorunda olacağım galiba. Düşünün bir kez balıkçılık konusunda bir hamle yapacak biri bakanlıkta 4-5 ayrı yerden izin alıyor ve buna benzer yapılanma sorunlarına bu bakanlıkta 16 yıldır bu ne iş denmemişse Berat beyde gelse bu bakanlığı başarıya taşıyamaz.