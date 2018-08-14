TARKAN DÖVİZ BÜROSUNDA, DOLAR BOZDURUYOR (!)

Oyun üstüne oyun.
Oyun üstüne oyun.
Kırk tilki, kırkının da kuyrukları birbirine değmiyor.
Neden?
Çünkü, kırkının da aklından
tilkilik,
yâni çakallık,
yâni cinlik,
yani PUŞTLUK geçiyor.
Hâl böyle olunca oyun üstüne oyun oynanması gayet makul oluyor.
İşte DOST MÜTTEFİKİMİZ
KAHPE BİZANSIN,
O........ Ç.....I (OKLAHAMANIN ÇOCUKLARI(!)
böyle bir minval üzerine geçmişte ülkemizde yaptıkları operasyonlar ile
DİZ ÇÖKTÜRME!!!
EMRET SAHİP!!!
dememizi istemekteler.
Lâkin bu millet onlara üçün birini çok iyi gösterir.
Zira yıllar öncesinde de aynı senaryoyu yapmak istediler, olmadı. Öyle bir yumruk yediler ki öyle böyle değil. Hani deriz ya OSMANLI TOKATI işle öyle bir tokat. İzleri ve acısı dinmemiş ki
İNTİKAM PEŞİNDELER!!!
Lâkin
BU SEFER Kİ İNTİKAM OYUNU, ÖYLE BÖYLE DEĞİL.
O yılları bir hatırlayalım mı?
Gene buna benzer BİZANS OYUNLARI yapmak istedilerse de bu vatanın evlâtları
BU VATANDA KAZANDIK!!!
YİNE BU VATANA VERİRİZ diyen sanatçılar ve gerçek hakperest ve vatanseverler ile geri püskürtmüş idik.
09.12.2016 tarihinde birçok Vatansever ünlü isimler dolar bozdurmaya koştu! Ünlüler dünyasında dolarlarını bozduran
bozduranaydı ! Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çağrısıyla harekete geçen spordan müzik dünyasına birçok isim, günlerce ellerindeki dolarları Türk Lirası’na çevirmiş idi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısına destek veren isimlerden
Kenan Sofuoğlu,
İzzet Yıldızhan
Tanju Çolak 80 bin dolar,
Ebru Yaşar 10 bin dolar,
Ferman Toprak ise 150 bin dolarını.
Ece Erken, "Cumhurbaşkanımızın çağrısını dinleyerek yastık altlarındaki-yok ya ünlüler hiç eski usul yastık altı ve/ya ayak ucuna para hemde dolar koyar mı(!) TL YE ÇEVİRMEYE KOŞTULAR.
Çok değil aradan tam tamına 2 sene geçtikten sonra NAMUSSUZLAR ORDUSU bu seferde 2018 yılında DOLAR KUR ARTIŞI ile bu ülkeye diz çöktürmek istemektedirler.
Başkan gene çağrıda bulundu.
Şimdi sıra gene vatanseverlerde.
BEKLİYORUZ!!!
Kimleri kardeşim!!! DER gibisiniz.
Senin aklıma gelenler kim? derseniz?
İşte o ünlülerden bazıları.
Galatasaray kulübünün oyuncularını ve milli takımda milyon dolar euroları indiregandi yapan baş antrenörünü. Gerçi geçen sene son dönemde katıldığı kulübü ile 1 liraya anlaşmıştı. Yoksa onu muaf mı etsek? Yok yahu geçmişte sadece milli takımda kazanımlarından bir yıllığını verse bile kâfi,
Fenerbahçenin as ve Milli Takım oyuncularını,
Kartalın devası oyuncularını,
Bu sene ismi LEFTER olan
SÜPER LİG OYUNCULARDAN
ÇOK GÜZEL DÖVİZ BOZDURMA HAREKETLERİNİ SABIRSIZLIKLA BEKLİYORUZ.
Haaaa yanlış anlamayın sadece milli ve ünlü futbolculardan değil,
bir konserde milyon dolarları götüren
SES SANATÇILARINI,
SİNEMA SANATÇILARINI,
DOLAR ları TÜRKİYE'DE ceplerine İNDİRİP A.B.D de yiyen
MİLLİ VE YERLİ ÜNLÜLERİMİZİ
DÖVİZ BÜROLARININ ÖNLERİNDE DOLARLARINI BOZDURURKEN GÖRMEK İSTİYORUZ.
Mesela TARKAN bir
DÖVİZ BÜROSUNUN ÖNÜNDE
ve o meşhur şarkılarından birini
SİBEL CAN
MUAZZEZ ERSOY
ve
MUAZZEZ ABACI ile DÜET YAPARAK
veya
DOMBIRA EŞLİĞİNDE
DOLAR BOZDURUYOR(!)
SAHİ ÇOK ŞEY Mİ İSTİYORUZ.
Selam ve dua ile.
Oyun üstüne oyun.
Kırk tilki, kırkının da kuyrukları birbirine değmiyor.
Neden?
Çünkü, kırkının da aklından
tilkilik,
yâni çakallık,
yâni cinlik,
yani PUŞTLUK geçiyor.
Hâl böyle olunca oyun üstüne oyun oynanması gayet makul oluyor.
İşte DOST MÜTTEFİKİMİZ
KAHPE BİZANSIN,
O........ Ç.....I (OKLAHAMANIN ÇOCUKLARI(!)
böyle bir minval üzerine geçmişte ülkemizde yaptıkları operasyonlar ile
DİZ ÇÖKTÜRME!!!
EMRET SAHİP!!!
dememizi istemekteler.
Lâkin bu millet onlara üçün birini çok iyi gösterir.
Zira yıllar öncesinde de aynı senaryoyu yapmak istediler, olmadı. Öyle bir yumruk yediler ki öyle böyle değil. Hani deriz ya OSMANLI TOKATI işle öyle bir tokat. İzleri ve acısı dinmemiş ki
İNTİKAM PEŞİNDELER!!!
Lâkin
BU SEFER Kİ İNTİKAM OYUNU, ÖYLE BÖYLE DEĞİL.
O yılları bir hatırlayalım mı?
Gene buna benzer BİZANS OYUNLARI yapmak istedilerse de bu vatanın evlâtları
BU VATANDA KAZANDIK!!!
YİNE BU VATANA VERİRİZ diyen sanatçılar ve gerçek hakperest ve vatanseverler ile geri püskürtmüş idik.
09.12.2016 tarihinde birçok Vatansever ünlü isimler dolar bozdurmaya koştu! Ünlüler dünyasında dolarlarını bozduran
bozduranaydı ! Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çağrısıyla harekete geçen spordan müzik dünyasına birçok isim, günlerce ellerindeki dolarları Türk Lirası’na çevirmiş idi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısına destek veren isimlerden
Kenan Sofuoğlu,
İzzet Yıldızhan
Tanju Çolak 80 bin dolar,
Ebru Yaşar 10 bin dolar,
Ferman Toprak ise 150 bin dolarını.
Ece Erken, "Cumhurbaşkanımızın çağrısını dinleyerek yastık altlarındaki-yok ya ünlüler hiç eski usul yastık altı ve/ya ayak ucuna para hemde dolar koyar mı(!) TL YE ÇEVİRMEYE KOŞTULAR.
Çok değil aradan tam tamına 2 sene geçtikten sonra NAMUSSUZLAR ORDUSU bu seferde 2018 yılında DOLAR KUR ARTIŞI ile bu ülkeye diz çöktürmek istemektedirler.
Başkan gene çağrıda bulundu.
Şimdi sıra gene vatanseverlerde.
BEKLİYORUZ!!!
Kimleri kardeşim!!! DER gibisiniz.
Senin aklıma gelenler kim? derseniz?
İşte o ünlülerden bazıları.
Galatasaray kulübünün oyuncularını ve milli takımda milyon dolar euroları indiregandi yapan baş antrenörünü. Gerçi geçen sene son dönemde katıldığı kulübü ile 1 liraya anlaşmıştı. Yoksa onu muaf mı etsek? Yok yahu geçmişte sadece milli takımda kazanımlarından bir yıllığını verse bile kâfi,
Fenerbahçenin as ve Milli Takım oyuncularını,
Kartalın devası oyuncularını,
Bu sene ismi LEFTER olan
SÜPER LİG OYUNCULARDAN
ÇOK GÜZEL DÖVİZ BOZDURMA HAREKETLERİNİ SABIRSIZLIKLA BEKLİYORUZ.
Haaaa yanlış anlamayın sadece milli ve ünlü futbolculardan değil,
bir konserde milyon dolarları götüren
SES SANATÇILARINI,
SİNEMA SANATÇILARINI,
DOLAR ları TÜRKİYE'DE ceplerine İNDİRİP A.B.D de yiyen
MİLLİ VE YERLİ ÜNLÜLERİMİZİ
DÖVİZ BÜROLARININ ÖNLERİNDE DOLARLARINI BOZDURURKEN GÖRMEK İSTİYORUZ.
Mesela TARKAN bir
DÖVİZ BÜROSUNUN ÖNÜNDE
ve o meşhur şarkılarından birini
SİBEL CAN
MUAZZEZ ERSOY
ve
MUAZZEZ ABACI ile DÜET YAPARAK
veya
DOMBIRA EŞLİĞİNDE
DOLAR BOZDURUYOR(!)
SAHİ ÇOK ŞEY Mİ İSTİYORUZ.
Selam ve dua ile.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.