Tavuk Karası Nedir, Neden Olur?

Tavuk karası geceleri ya da karanlık ortamlarda iyi görmeyi zorlaştıran, gece körlüğü adı da verilen kalıtımsal bir hastalıktır. Gece körlüğü veya tavuk karası, genellikle doğuştan gelen bir hastalıktır. Tavuk karası, gözün retina tabakasında bulunan, rod adı verilen ve karanlıkta veya gece görmeyi sağlayan hücrelerin bozulmasıdır. Gece körlüğü olan insanlar gece, karanlıkta veya loş ortamlarda önlerini görmekte zorlanırlar. Araç kullanmada zorluk çekerler. Tavuk karası hastalığının erkeklerde görülme oranı kadınlardan daha fazladır.

Tavuk Karasının Belirtileri

Tavuk karası hastalığının bulguları yaşa ve hastalığın evresine göre değişmektedir. Özellikle çocukluk yaşlarda bu hastalık ortaya çıkmaktadır. Çocuklar genellikle, görmede zorlanma ve bulanık görme gibi sıkıntılar yaşarlar. Tavuk karası detaylı bir göz muayenesinde anlaşılmaktadır.

Tavuk Karasının Nedenleri

Tavuk karası retinadaki loş ışığı görmeyi sağlayan hücrelerin bozukluğundan kaynaklanmaktadır. Hastalığın nedenleri arasında dış etkenler de bulunmaktadır fakat sebepler genellikle ya kalıtsal ya da doğumda meydana gelmektedir. Tavuk karasının birçok nedeni bulunmaktadır. Bu nedenler arasında, görme bozukluklarından olan miyop rahatsızlığı, glakom olarak bilinen göz tasiyonu rahatsızlığı ve glakom tedavisinde kullanılan glakom ilaçlarını, ayrıca katarakt, diyabet yani şeker hastalığını da saymak mümkündür. Bunların yanı sıra tavuk karasının nedenlerinden biri de A vitamini eksikliğidir.

Tavuk Karası Tedavisi ve Önlemenin Yolları

Tek belirtisi karanlıkta görmede zorluk çekmek olan tavuk karası basit bir göz hastalığı olarak başlamaktadır. Doğum kusurları ve genetik olarak gelişen gece körlüğünü önlemek mümkün değildir. Fakat, kan şekerini kontrol altında tutmanın yanı sıra dengeli ve doğru beslenmek tavuk karasını önlemeye yardımcı olabilmektedir. Tavuk karası genelde A vitamini eksikliği ile kendini belli ettiği için, tedavisinde de A vitamini yüksek olan gıdalar yenmesi tavsiye edilmektedir. Tavuk karası tedavisinde, balık, süt ve süt ürünleri, yeşil sebzeler, yumurta tüketmenin yanında, A vitamini takviyesi de alınmalıdır. Bu gıdaların yanı sıra, A vitamini yönünden zengin bazı gıdalar da, kavun, tatlı patates, havuç, balkabağı, mango, Ispanak, kara lahana gibi sebzelerin bolca tüketilmesi tedavi açısından faydalı olacaktır.