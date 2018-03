Bülent Ertekin

İki güzide kulübümüz...

İki güzide kulübün, iki güzide evlâdı...

Avrupa'da iki güzide kulüp...

EVERTON.

ROMA.

Cenk TOSUN.

CENGİZ ÜNDER.

Her iki futbolcumuzda oynadıkları kulüplerde fevkalâde performans gösterek, hem kulüplerine hemde ülke futboluna çok güzel katkı sağladılar. Yaptıkları işin hakkını da her futbolcunun hayalini süsleyen ve hedeflerinde olan Avrupa'da bir dünya takımında oynamak ile almış oldular. Tebrikler çocuklar.

Bugün bu iki güzide evladımız bu HAYALİ/ HAYALLERİNİ gerçekleştirmiş bulunmaktadırlar.

Cenk TOSUN Evertona

Cengiz ÜNDER de İtalya ligi seri A nın en eski ve büyük kulüblerinde AYYILDIZI ve TÜRKİYE'yi başarılı bir şekilde temsil etmektedirler

Tebrikler gençler.



Geçen hafta Premier liginde oynanan Stoke City-Everton maçında Cenk Tosun iki golle yıldızlaştı. Premier Lig'in 31. haftasında Everton'ın deplasmanda Stoke City ile karşılaştığı maçın 69 ve 84. dakikalarında sahneye çıkan Cenk Tosun attığı iki golle Everton'ı galibiyete taşıdı. Cenk Tosun bu gollerle son 3 maçında 4. golünü attı.



Tebrikler CENK TOSUN!!!



İtalya Seri A nın en önemli takımlarından biri olan Roma'da forma giyen genç oyuncumuz her hafta performansını daha da yükseklere çıkarmaktadır. Milli oyuncunun sezon başından bu yana performansını çok geliştirmesine rağmen hala eksik yönleri olduğunu da vurgulayan takımın çalıştırıcısı, "Cengiz'in doğru anlarda karar verme konusunda kendini geliştirmesi gerek. Bazen sahada kafasını önüne eğerek oynuyor ve etrafındaki pas seçeneklerini görmüyor ama şunu da söylemeliyim ki Cengiz ilk geldiği zamandan çok daha fazla takımı için oynuyor. Harika bir teknik yeteneği var, bunu herkes görüyor. En iyi özelliği, şut atmaya sürekli hazır olması. Bunu çok hızlı yapıyor. değerlendirmesinde. bulundu.



Tebrikler CENGİZ ÜNDER!!!



Başarınızın üstüne hergün yeni zafer ve başarılar ekleyerek göğsümüzü kabartmaya devam ediyorsunuz.

Yeni başarılar,

yeni zaferler,

Yeni galibiyetler için sizlere

DUA EDİYORUZ.



TEBRİKLER CENK TOSUN!!!

TEBRİKLER CENGİZ ÜNDER!!!

YOLA DEVAM...

YENİ ZAFERLERE DEVAM...

YENİ BAŞARILARA DEVAM...

RABBİM YÂR VE YARDIMCINIZ OLSUN.



Selâm ve dua ile.