Tecavüz, Futbol, Şampiyonluk; BAŞAKŞEHİR

Ergün Aydoğan

Konumuz Juventus’un Portekizli süperstarı Cristiano Ronaldo’nun devam eden tecavüz davaları-iddiaları değil…

Ülkemizden… Ligin ikinci yarısı başladı!

Eski dünyaca ünlü, Sivasspora transfer olduğunda az da olsa gündeme gelen, iyi top oynayınca unutulan, devre arasında bu sezon şampiyonluğun en iddialı adayı, ilk yarıyı birinci sırada tamamlayan MEDİPOL BAŞAKŞEHİRE transfer olan, Brezilya’lı Robinho.

2013’te Milano’da diskotekte tanıştıkları 22 yaşındaki Arnavut kadına toplu tecavüz iddiasıyla 5 kişi hakkında açılan soruşturma. 5 kişiden biri olan dünyaca ünlü futbolcu Robinho’nun avukatı iddiaları reddetse de dava 2017’de sonuçlanmış. Robinho tecavüz suçundan 9 yıl hapis cezasına çarptırılmış, dosya temyize gönderilmiş. Temyiz devam ederken…

Ocak 2018’de ülkemize transfer olan, hakkındaki kesinleşen ceza gizli saklı olmayan, adını yazdığınızda bütün haber sitelerinde karşınıza çıkan, sosyal medyada; Başakşehiri siyaseten destekleyenler belki bilmiyorlar diye paylaşımlar yapılan ünlü futbolcu, devre arasında şampiyonluğun en iddialı takımına transfer oldu.

Sivasspora’a elişinde çok haber olmayan, gündeme gelmeyen, tecavüzle suçlanan futbolcu, Başakşehir’e transfer olduğunda, yine haber olmadı!

Neymiş, temyizde ceza kesinleşirse sözleşmesi fesih edilecekmiş! Başakşehir sözleşmeye böyle bir madde koydu mu bilmiyoruz.

Atatürk’ün ‘’ben sporcunun zeki çevik ve aynı zamanda ahlaklısını severim’’ ideali, futbol spor olmanın ötesine geçip ‘sektör’ olunca! Futbol, oynayanların dışında, futbolu yönetenlerin zenginleşme, toplumda itibar sağlama aracına dönüşünce! Siyasilerin, kamu kaynaklarını futbola kanalize ederek, futbol üzerinden kitleleri ikna-zenginleşme aracına dönüşünce, böylesi değerlerin bir önemi yok sayılabiliyor!

Yani, başarı için, hedefe ulaşmak için her yol mubah hale gelebiliyor…

Gelelim herkesin Başakşehir şampiyon yapılmak isteniyor iddiasına, olabilir, olsun…

Korunmadan, kollanmadan, arkasına siyasi otoritelerin gücünü almadan…

Olsun da, kim bu Başakşehir? Taraftarı olmayan, büyük rakamlarla zorlanmadan istediği transfer yapan Başaşehir’in ekonomik gücü nereden geliyor, kim finanse ediyor?

Ankara başkentte, İzmir’de bile doğru dürüst bir stat yok iken. Köklü Ankaragücü maçlarını oynamak için şehir şehir gezerken Başakşehir son model stada nasıl kavuşuyor? Seyircisi olmasa bile stadı var…

Sorular o kadar çoğaltılabilir ki…

Başakşehir bugünkü ismini almadan önce 1990 yılında dönemin belediye başkanı Nurettin Sözen tarafından kurulmuş. 2006-2007 sezonunda süperlig, İstanbul BB olarak 8.sıraya kadar yükselmiş, Türkiye Kupası’nda final oynamış, bir alt lige düşmüş kolaylıkla Süper Lig…

Süper Lig’e yükseldiğinde belediye nezdinde bazı kararlar alınarak; futbol kulübü şubesi belediyenin ana yapısında ayrılarak İstanbul BB olarak faaliyet gösteren kulüp artık ‘’İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü’’ adıyla ligde yer almaya başlamıştır. Sponsorluk anlaşmasıyla Medipol Başakşehir olmuş. Adı bu olsa da orijinal ismi ‘’İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü’’dür. Belediyeden sadece futbol şube kısmı ayrıdır…

Bütün kulüpler maddi sıkıntı çekerken Başakşehir çekmez… Bütün kulüpler transferde zorlanırken Başakşehir zorlanmaz! Bütün kulüpler sponsor bulmakta zorlanırken Başakşehir çok kolay zorlanmadan sponsor bulur!

Kulüp başkanı ‘ailenin’ damadı Göksel Gümüşdağ’dır.

Mevcut hocası Abdullah Avcı ile 5 yıllık sözleşme uzattı, Abdullah Avcı; bizim sahibimiz belli, bütün kulüplerin sahibi belli olmalıdır açıklamalarıyla rakiplerine mesaj göndermeyi ihmal etmemiştir. Kulübün şampiyon yapıldıktan sonra ‘Arap’ sermayesine veya ‘Çin’e satılacağı tezi savunulmaktadır. Hocanın sahibimiz belli derken, bu açıklama sahibimiz her an değişebilir olarak da anlaşılabilir

Mesajı almakta gecikmeyen diğer kulüpler ise; bizim sahibimiz belli, milyonlara ulaşan taraftarlarımız açıklamasıyla mesajı ortada bırakmamıştır.

Taraflı tarafsız herkesin kafasında; Başakşehir özel korunma-kollanma, transfer, sponsor, ayrıcalıklı özel muamele ile gücünü nereden aldığı soru ve kuşkuları kafalardadır.

Mahkemesinde kesinleşen, temyizdeki ‘tecavüz’ eylemi kesinleşirse veya daha sonra kesinleşirse; şampiyonluk, başarı, bütün bunları örter, ortadan kaldırır mı?