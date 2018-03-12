Teknoloji karşısında esnafın da kendisini yenilemesi gerekli

Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, Ankara Fotoğrafçılar Odası Başkanı Fevzi Gündoğdu ve yönetim kurulu üyelerini makamında ağırladı.

Mamak Belediyesi Başkanı Mesut Akgül, gelişen teknolojiyle birlikte artık herkesin fotoğraf çekebildiğini ve bu gelişen teknoloji karşısında esnafın da kendisini yenilemesi gerektiğini belirterek meslekteki sorun ve sıkıntılarında bu şekilde daha kolay aşılabileceğini söyledi.

Dayanışma içinde çalışıyoruz

Ziyarette oda çalışmaları hakkında bilgi veren Gündoğdu, Başkan Akgül’e Mamak’ta bulunan esnaf odalarına ve derneklere verdikleri destekten dolayı teşekkür etti. Dernek yetkilileri ise, Mamak’a katkı sağlamak adına yardımlaşma ve dayanışma içinde çalışmalar yürüttüğünü belirtti.