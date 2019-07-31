2019 Microsoft Yılın Perakende İş Ortağı Ödülü Obase’in

Microsoft’un tüm dünyadaki en başarılı ve yenilikçi iş ortaklarına verilen Microsoft Yılın İş Ortağı 2019 ödülleri 115 farklı ülkeden 2.900’ün üzerinde iş ortağı arasından yapılan değerlendirme sonrası sahiplerini buldu. Obase, önde gelen çözümleri ve hizmetleri ile Yılın Perakende İş Ortağı olarak konumlandırıldı.

Obase CEO’su ve Kurucusu Bülent Dal: “Microsoft tarafından global düzeyde yapılan değerlendirmenin sonucunda en başarılı iş ortakları arasında yer almaktan gurur ve mutluluk duyuyoruz. Bu ödül, Obase’in perakende sektöründeki 24 yıllık deneyimini kanıtlayıcı nitelikte olmakla birlikte, global farkındalığımızın arttığının da bir göstergesidir. Mutluluk duyduğumuz bir diğer unsur ise; listeye Türkiye’den giren yüzde 100 yerli sermaye yatırımı ile bu noktaya gelmiş tek çözüm ortağı olmamız” dedi.

Yılın Perakende İş Ortağı Ödülü, perakende müşterilerine Microsoft teknolojilerini temel alan yenilikçi ve benzersiz hizmetler veya çözümler sunma konusunda kendi sektöründe öncü olan ve liderliğini kanıtlayan şirketlere verilen bir ödül. Bu ödül, Obase'in Microsoft ile etkin iş ortaklığı ve ilişkiler kurarak; yenilikçi ve iş katkısı yüksek, müşteri memnuniyetini artıran ve yeni müşteriler kazandıran çözümlerinin bir başarısı olarak kabul ediliyor.