Anadolu Kaplanı Dünya Listesinde

Tüm dünyada en hızlı büyüyen teknoloji firmalarının belirlendiği Avrupa, Ortadoğu ve Afrika’yı kapsayan ‘Deloitte Technology Fast 500 EMEA’ listesi açıklandı. Teknoloji dünyasının yıldızlarını bir araya getiren programda İsveçli Strossle International AB firması 2014-2017 arasında gerçekleşen yüzde 19,900 büyüme oranı ile birinci sırada yer aldı. Anadolu’nun ilk teknoloji yatırımını alarak dikkatleri üzerine çeken, Türkiye’nin en hızlı büyüyen şirketlerinden biri olan biletall.com, yüzde 328’lik büyüme oranı ile 290’ıncı oldu.

Dünyaca ünlü denetim şirketi Deloitte, ‘Technology Fast 500 EMEA’ listesini açıkladı. EURO kuru üzerinden büyüme oranlarının hesaplandığı 2018 programında Türkiye 24 şirket ileyer alırken İngiltere 118, Hollanda 82, İşveç 49, Almanya 45, Belçika 35, Portekiz 32, İrlanda 26, İsrail 23 Polonya ise 17 şirket ile yer aldı.

Ulusal ve uluslararası düzeyde marka bilinirliği yaratma ve yeni iş birlikleri geliştirme fırsatı sunan ‘Deloitte Technology Fast 500 EMEA’ listesine giren biletall.com kurulduğu günden bu yana yüksek büyüme oranları ile yerli ve yabancı yatırımcıların yakın takibinde. Bu yılının sonuna kadar yüzde 55’lik büyüme hedefi bulunan şirket, başarı hikayesi ile girişimcilere örnek olacak nitelikte.

Anadolu’nun Uğruna İnanıyoruz

2006 yılında Tubitak projesiyle internetten şehirler arası otobüs bileti satış amacıyla kurulan şirket şimdilerde 200 otobüs firması, 500 yerli ve yabancı havayolu şirketi, feribot ile tren biletlerini tek potada buluşturarak seyahat biletleri konusunda vatandaşlara büyük kolaylıklar sağlıyor. Anadolu’nun uğruna inandıklarını dile getiren biletall.com Ceo’su Yaşar Çelik, başarılarına bir yenisini daha eklediklerinin altını çizdi. Çelik,“Şirket olarak ilk 500 içinde yer almaktan gurur duyuyoruz. İnannıyorumki Türk şirketlerinin sayısı bu listede artarak devam edecek. Teknoloji, kendi kendini besleyen ve geliştiren, geliştirdikçe de ticaret hacmini artırıp tekrar teknolojiye yatırım yapmayı sağlayan bir sistem. Bu yüzden bu alanı yakından takip etmek gerekiyor. Kullanıcılara en iyi hizmeti vermek için Ar –Ge faaliyetlerimiz ile birlikte sürekli kendimizi yeniliyoruz” ifadelerini kullandı.

Başarılarını Taçlandırmaya Devam Ediyor

Çelik sözlerini söyle sürdürdü: “TOBB tarafından en hızlı büyüyen 44’üncü şirket olarak seçilen Biletall.com olarak Deloitte Teknoloji Fast50’nin yanı sıra 2019 yılının ilk günlerinde, Uzak Rota Seyahat Teknoloji Ödülleri ‘nde “ Yılın Seyahat Uygulaması’ kategorisinde 1’ncilik, iki kategoride de 2’ncilik ödülü aldık. Ayrıca , SunExpress Orta Anadolu Web Satış Birincisi ve Egypt Air 2017 – 2018 yılları için ‘Türkiye En Fazla Satış Yapan ilk 10 Acente’ ödüllerini de aldık” ifadelerini kullandı.”