Apple, iPhone 11'i Tanıtacağı Apple Özel Etkinliği'ni YouTube'da Yayınlayacak

Yeni iPhone tanıtılıyor! SDN Canlı yayın - Apple Özel Etkinliği - 10 Eylül 2019 Satt: 20.00

Apple, 10 Eylül iPhone Etkinliği BUGÜN... CANLI İZLE...

Perşembe günü Apple, 10 Eylül’de California Cupertino’daki Steve Jobs Tiyatrosu’nda gerçekleşmesi planlanan bir etkinlik için medya davetiyesi gönderdi. Davetiyede pek belirtmemesine rağmen, Apple’ın popüler iPhone’unun üç yeni sürümünü sunması bekleniyor.

Üç Yeni iPhone Bekleniyor

En son istihbarat , üç yeni iPhone’dan ikisinin OLED ekranlara sahip olacağını gösteriyor. Bu telefonlar aynı zamanda “Pro” markalamaya ve arkaya bakan kameraların üçlüsüne de sahip olacak. Geniş açı, ultra geniş açı ve telefoto çekimi. IPhone XR’nin yerine geçen üçüncü telefonun arkaya monte iki kamera, yeşil ve lavanta olmak üzere iki yeni renk seçeneği sunacağı bildiriliyor.

Apple önceki sunumlarını takip ederse, yeni iPhone’lar 20 Eylül’de bir buçuk hafta sonra piyasaya sürülecek.

Bazıları Apple’ın, Apple Watch’un yeni seramik ve titanyum versiyonlarını da yayınlayabileceğine inanıyor . Eğer doğruysa, titanyum kaplama ile üretilen ilk Apple Watch olacak. Apple Watch Seri 2 ve 3 seramik versiyonlarında gelmişti, ancak seçenek Series 4 ile sunulmadı.

Yeni saatlerin “Seri 4” serisine eklenip eklenmeyeceği veya daha büyük “Seri 5” serisinin bir parçası olarak gelip gelmeyeceği açık değil.

Apple’ın 10 Eylül’deki etkinliğinin başlaması planlanıyor.