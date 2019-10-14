Bilgi ve Teknoloji Güvenliği İçin Beyaz Şapkalı Hackerlar Şart

Beyaz Şapkalı Hacker’lar sahip oldukları bilgi ve tecrübeleriyle başta kurumlar olmak üzere bu kurumların bilgi teknolojileri sistemlerinde yer alan kişilerin de bilgilerini koruyarak dolaylı olarak tüm toplumun siber güvenliğinin teminatı olarak büyük öneme sahipler.

Beyaz Şapkalı Hacker (Certified WhiteHat Hacker - CEH), bilişim suçları işleyen korsanların kullandığı teknik ve yöntemleri bilen, korsanların saldırı ve hack eylemleri sırasında kullandıkları araçları ve yazılımları en iyi şekilde tanıyan ve bu bilgi ve tecrübelerini iyi niyetli olarak kullanan güvenlik uzmanıdır. Burada en önemli nokta, Beyaz Şapkalı Hackerların saldırganların kullandığı saldırı teknik ve yöntemlerini bilmekle kalmayıp bu saldırılara karşı nasıl önlem alınabileceğini, saldırılardan nasıl korunulacağını, bir saldırı sırasında neler yapılması gerektiğini de bilmek zorunda olmalarıdır.

Kimler beyaz şapkalı hacker olabilir?

Eğer beyaz şapkalı hacker olmak isterseniz Bilgi Güvenliği Uzmanı, Kurum İçi Sızma Testi Gerçekleştirmek İsteyen IT Uzmanı, Profesyonel Penetrasyon Testi Gerçekleştirmek İsteyen Uzman, Network Uzmanı gibi bir alanda çalışıyor olmanız gerekmektedir. Alınacak beyaz şapkalı hacker eğitimi ile beraber temel seviyede bir network bilgisine ve ileri düzeyde Linux bilgisine sahip olmanız gerek vardır.

“Privacy For You” sloganı ile hareket ederek güvenlik ve gizlilik kavramlarına farklı bir bakış açısı getirmeyi planlayan Privia Security, saha tecrübesine sahip ve uzman eğitmen kadrosu ile Beyaz Şapkalı Hacker eğitimleri de vererek siber güvenlik sektöründeki kalifiye eleman sayısının artmasına da fayda sağlamaya çalışmaktadır.

Privia Security tarafından verilen Beyaz Şapkalı Hacker Eğitimi sonunda katılımcılar, bilişim sistemleri üzerinde genel kabul görmüş bir metodoloji izleyerek sızma testleri gerçekleştirebileceklerdir. Bununla birlikte katılımcılar için daha efektif ve doğru sonuçlar içeren sızma testlerinin nasıl gerçekleştirilebileceğine ilişkin ipuçları ele alınacaktır. Ayrıca bu eğitim, edinilen bilgiler ile katılımcılar SANS GPEN veya CEH sertifika sınavlarına girebilecek düzeyde bilgi sahibi olacaklardır.

Privia Security’in Kurucusu Eyüp Çelik gerçekleştirilen eğitimler hakkında; “Siber Güvenlik sektöründeki en önemli ihtiyaçlardan birisi de teorik bilgiyi bilen personelin yanı sıra sürekli gelişen teknoloji ve saldırı yöntemleri için pratik geliştirebilecek kalifiye personel ihtiyacıdır. Biz Privia Security olarak gerçekleştirdiğimiz eğitimlerde her şeyden önce sahip olduğumuz bilgi ve tecrübeyi sonuna kadar katılımcılarımıza aktarmaya çalışıyoruz. Diğer taraftan siber güvenlik sektörlerinde pratik tecrübe ihtiyacını karşılamaya çalışmak üzere dünyada bir kaç platform bulunmakla birlikte, bu platformların birçok eksiklikleri ve güncel teknolojilere uygun olmadığını deneyimleyerek geliştirdiğimiz PriviaHub ürünümüzü de eğitimlerimizde kullanıyoruz. Bu da katılımcılara çok büyük bir fayda sağlamaktadır. Çünkü geliştirmiş olduğumuz PriviaHub platformu Türkiye’deki mühendislik kaynakları ile geliştirilmiş ilk ve tek platformu olmasının ötesinde, gerçek hayatta karşılaşılan siber güvenlik zafiyetleri ve çözümlerinden esinlenerek geliştirilen 70’den fazla özel senaryosu ile 29 ayrı kategoride, 120’den fazla makineden oluşan ve birçok zorluk derecesine sahip uygulamalar ile siber güvenlikte kendini geliştirmek isteyen kullanıcılara sürekli güncellenen bir eğitim platformu sunmaktadır. Bu sebeplerle Beyaz Şapkalı Hacker olmak isteyen ilgilileri 14 Ekim’de Ankara’da, 21 Ekim’de ise İstanbul’da gerçekleştireceğimiz Beyaz Şapkalı Hacker – Pentest Eğitimimize bekleriz. Katılmak isteyenler eğitim programımız hakkında detaylı bilgiye web sitemizden ve sosyal medya hesaplarımızdan ulaşabilirler.” dedi.