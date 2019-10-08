Depolama cihazları güvenle çıkarılmazsa ne olur?

Verilerin kolay bir şekilde depolanarak taşınmasını sağlayan USB belleklerin yanlış kullanımı, veri kayıplarına yol açarak önemli dosyaların bozulmasına neden olabiliyor.

USB belleklerin kullanımında yapılan en büyük yanlışlar arasında ise USB belleği bilgisayardan aniden çekip çıkartmak başı çekiyor. Microsoft, Windows 10 güncellemesi ile bu sorunu büyük oranda çözse de, USB belleklerin bilgisayardan hiçbir işlem yapılmadan çıkarılmasının doğru bir yöntem olmadığını belirten Veri Kurtarma Hizmetleri Genel Müdürü Serap Günal, harici depolama cihazlarının donanımı güvenle kaldır seçeneği tercih edilerek çıkarılması gerektiğini belirtiyor.

Bilgisayarınıza bir USB bellek ya da taşınabilir hard disk taktığınızda, işletim sisteminiz verileri yazmak için önbellekleme adı verilen bir işlem kullanmaya başlar. Bu, bilgisayarın USB belleğe veri yazma halinde olduğu anlamına gelir. Bu özellik, veri aktarımının tamamlanmasını beklemeden işlem yapmaya devam edilmesini sağlayarak uygulamaların daha hızlı çalışmasına olanak tanır. İşlem devam ederken harici depolama cihazlarının hiçbir işlem yapılmadan çıkarılması, büyük bir ihtimalle aygıttaki dosyaların bozulmasına yol açabilir.

Windows 10 Güncellemesiyle Hızlı Kaldırma Seçeneği Gelmişti

Windows 10 işletim sistemi güncellemesiyle gelen hızlı kaldırma özelliği ile ilgili kullanıcıların dikkatli olması uyarısında da bulunan Günal, veri aktarımı ve harici depolama cihazının kullanımı sırasında cihaz, hiçbir işlem yapılmadan çıkarılırsa, veri kaybı yaşanabileceğini dile getirerek kullanıcıların, bu özelliği kullanırken dikkatli olması konusunda tavsiyede bulunuyor.