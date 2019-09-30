Ebeveynlerin yüzde 84'ü çocuklarının internetteki güvenliğinden endişeli

İSTANBUL (AA) - Kaspersky'nin araştırmasına göre, ebeveynlerin yüzde 84'ü çocuklarının internetteki güvenliğinden endişe etmesine rağmen bunu konuşmaya vakit ayırmıyor.

Kaspersky'den yapılan açıklamaya göre, şirketin yeni global araştırması, aile içinde internet güvenliği hakkında konuşmamanın yarattığı zorlukları ortaya koydu.

Kaspersky tarafından pazar araştırma şirketi Savanta’ya yaptırılan ankete göre, Türkiye’de ebeveynlerin yüzde 84’ü çocuklarının internetteki güvenliğinden endişe ediyor. Buna karşılık ebeveynler, büyüyene kadar çocuklarıyla internet güvenliğiyle ilgili olarak toplam ortalama sadece 38 dakika konuşuyor. Ankete Türkiye’den katılanların yarısından fazlası (yüzde 64), bu konuda okuldaki standart bir dersin neredeyse yarısı kadar (30 dakikadan az) konuşuyor.

Çocukların internetteki gizliliği ve güvenliği ebeveynlerin en büyük kaygılarından biri haline geliyor. Kaspersky'nin anketine göre Türkiye’de 7-12 yaş arasındaki çocukların yüzde 96’sında internet bağlantılı bir akıllı telefon veya tablet bulunuyor.

Türkiye’deki ebeveynlerin yaklaşık üçte ikisi (yüzde 69), çocuklarının internette çok fazla vakit geçirdiğini düşünüyor. Bu durum yalnızca çocuklukta yaşanabilecek eğlenceli anları ekran başında harcamaya değil, ayrıca sürekli potansiyel risklere açık olmaya da neden oluyor.

- "Ebeveynler çocuklarına yeterli derecede yol gösteremiyor"

Türkiye’de ebeveynlere göre en tehlikeli çevrim içi tehditler arasında; çocukların cinsellik veya şiddet içerikli görüntülere erişmesi (yüzde 39), internet bağımlılığı (yüzde 38) ve şiddete veya uygunsuz davranışa yönlendiren anonim mesajlar veya içerikler alınması (yüzde 21) yer alıyor.

Türkiye’de ebeveynlerin yüzde 83'ü, potansiyel riskleri azaltmak ve internette gezinirken karşılaşılabilecek tehlikeleri anlatmak için çocuklara internet güvenliğini öğretmenin, ebeveynler ve okulların ortak sorumluluğu olduğunu düşünüyor. Katılımcıların yüzde 87'si, ebeveynlerin bunu yapmaya daha uygun olduğunu çünkü çocukların anne babalarına daha çok güvendiğini belirtiyor.

Ebeveynler üzerlerindeki sorumluluğun farkında olmasına rağmen çocuklarına yeterli derecede yol gösteremiyor. Kaspersky araştırmasına göre, Türkiye'de ebeveynler çocuklarıyla bu konuda konuşurken en çok şu noktalarda zorlanıyor:

"Tehditleri çocukların anlayacağı bir dilde anlatmak (yüzde 53), çocukların tehditleri ciddiye almasını sağlamak (yüzde 51), arkadaş baskısına uymamaya ikna etmek veya bunun için kendilerine güvenmelerini sağlamak (yüzde 36)."

- "Çocuklar yaş ve gelişim düzeylerine uygun olmayan içeriklere erişebilir"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Uzmanı Prof. Dr. Ali Evren Tufan, günlük hayattan farklı olarak internet üzerinden iletişim ve etkileşimin zaman ve mekan sınırlamasından bağımsız olarak gerçekleştiğini belirtti.

Çocukların internet aracılığıyla yaş ve gelişim düzeylerine uygun olmayan içeriklere erişebileceğini, kişisel bilgilerini istemeden paylaşabileceğini ve siber zorbalığa veya benzeri olumsuz deneyimlere maruz kalabileceğini aktaran Tufan, şunları kaydetti:

"Yapılan bu güncel araştırma, ülkemizde ebeveynlerin çocukların güvenliği ile ilgili kaygılarının olduğunu ancak bu konuda iletişim kurmakta zorlanabildiklerini gösteriyor. İlköğretim çağındaki çocukların hemen hemen tümünün internet bağlantılı akıllı telefon veya tablet kullandığı göz önüne alındığında bu konuda konuşmanın önemi daha da belirginleşiyor. Ebeveynler çocukları büyüdükçe onlara yaşlarına uygun biçimde internet üzerinden iletişimin özelliklerini anlatabilir ve kişisel bilgileri paylaşmamanın önemini vurgulayabilir. Sosyal medya kullanımı konusunda belli sınırlar getirmek ve çocukların vakit geçirdiği sosyal medya uygulamaları hakkında bilgi sahibi olmak da faydalı olabilir. En önemlisi çocuğa internet üzerinden istemediği veya onu rahatsız eden bir içeriğe maruz kaldığında bunu öğretmeni veya annesi/ babası ile paylaşarak yardım alabileceği ve bu konuda eleştirilmeyeceği güvencesi verilebilir."

- "Çocuğunuzla sosyal medya kullanımımı konusunda konuşun"

Kaspersky Tüketici Ürünleri Pazarlama Müdürü Marina Titova da, internetin çocukların asla görmemeleri gereken içeriklere erişmesine olanak sağladığını belirterek, "Gizlilik ve güvenlik, ebeveynlerin en çok kaygı duydukları konular haline geldi. Bu konuları çocuklarla onların dinleyip ilgileneceği şekilde konuşmanın bazen ne kadar zor olabileceğini biliyoruz. İşte bu yüzden, Kaspersky olarak ebeveynlerin ve çocukların kaygılarını ortadan kaldıracak çözümler ve tavsiyeler sunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaspersky, çocuklarını internetteki çeşitli tehditlerden korumak isteyen ailelere şu önerilerde bulunuyor:

"Çocuğunuzun internette ne yaptığını biliyorsanız, ona yardımcı veya destek olabilirsiniz fakat bu bilgiyi dikkatli bir şekilde kullanın. Çocuğunuzla sosyal medyada ne kadar zaman geçirebileceği konusunda konuşun. Çocuğunuzu okulda veya geceleri sosyal medya kullanmamaya ikna etmeye çalışın.

Çocuğunuzun sosyal çevresini sınırlamayın fakat arkadaşlarını seçerken dikkatli davranmalarını öğütleyin. Kaspersky Security Cloud servisimizin Aile sürümüne abone olun. Kaspersky Safe Kids çözümünü içeren bu servis, ailenizin ve sizin özel verilerinizi korumaya yardımcı olur, çocuklarınıza internette ve ötesinde güvenlik sağlar."