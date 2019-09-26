ESET, “Top Performer” olarak tanımlandı

Kurumsal siber güvenlik performansına tam not

Siber güvenlik kuruluşu ESET’in kurumsal güvenlik yazılımlarını değerlendiren bağımsız analiz kuruluşu KuppingerCole, hazırladığı raporda ESET’i üstün performans sahibi (Top Performer) olarak tanımladı.

KuppingerCole Analysts, hem taktiksel hem de stratejik engellerin üstesinden gelme konusunda şirketleri, kurumsal kullanıcıları, entegratörleri ve yazılım üreticilerini inceleyen Almanya merkezli uluslararası, tarafsız ve bağımsız bir analiz kuruluşu.

KuppingerCole analistleri, antivirüs ve internet güvenliği kuruluşu ESET’in kurumsal güvenlik ürünü olan ESET Endpoint Security yazılımını inceledi. Analistlerin hazırladığı raporda, ESET Endpoint Security’nin Ağ Saldırısı Koruması ve Anti-Stealth teknolojisi gibi önemli özelliklerinin yanı sıra Gelişmiş Bellek Tarayıcısı‘nı kullanarak dosyasız kötü amaçlı yazılımları tespit etme ve önleme kabiliyeti değerlendiriliyor.

Virüsler karmaşıklaşıyor

Rapora göre; “virüsler ve kötü amaçlı yazılımlar, karmaşıklık bakımından sürekli ilerleme kaydederken ESET’in çığır açan özellikleri, kullanıcıları her türlü olası tehdide karşı koruyabiliyor“.

“ESET'in küresel destek ağı, çözümlerinin ayrılmaz bir parçası“ denirken, raporda, ESET Threat Intelligence’ın ek detaylı güvenlik analizleri ve tehdit araştırmalarının sunulmasındaki değeri vurgulanıyor.

UEFI konusunda eşine az rastlanır kabiliyet

KuppingerCole, ESET’in Birleşik Genişletilebilir Ürün Yazılımı Arabirimi‘ni (UEFI) tarayabilme konusunda eşi az görülen kabiliyetine dikkat çekiyor. Analistler, bu özellik sayesinde 2017 yılındaki belirsizlikler ortamında ‘LoJax UEFI rootkit’ini yakalayabilen ilk tedarikçi olduğunu belirterek, ESET’in gelişmiş siber güvenlik çözümlerinde önemli bir oyuncu ve öncü olduğunu yineliyor.

Raporda ESET Endpoint Security “zengin özelliklere sahip bir çözüm” olarak tanımlanırken, ESET’in gelişmiş müdahale ve çalıştırma teknikleri sunma konusundaki köklü geçmişi hatırlatılıyor ve 1998 yılından bu yana ürünlerinde makine öğrenimini aktif bir şekilde kullandığına değiniliyor.

Güçlü yönler

Raporda belirtilen diğer güçlü yönler ise; ESET’in pek çok farklı işletim sistemi için destek sunması, bağımsız testlerde istikrarlı bir şekilde hep güçlü sonuçlar alması ve kodlardaki kötü niyetli davranışları tespit etmek için gelişmiş algoritmalar uygulaması, olarak duyuruluyor.

Rapor, belirlediğimiz yüksek standartların altını çiziyor

ESET İş Geliştirme Direktörü Ignacio Sbampato, “ESET’te, işletmelere çığır açan güvenlik çözümleri sunduğumuz için kendimizle gurur duyuyoruz ve bu belgelendirme de bunun bir yansıması“ diye konuştu.

Sbampato, sözlerini şöyle sürdürdü: ”Dijital tehdit ortamı sürekli gelişip kendisini yeni koşullara uyarladığından, işletmelerin güncel tehditlere karşı yeterince korunması bir zorunluluk. KuppingerCole Executive View gibi raporlar, çözümlerimiz için belirlediğimiz yüksek standartların doğruluğuna işaret ediyor ve işletmeleri dünya çapında güvende tutmaya yönelik kararlılığımızın altını çiziyor.