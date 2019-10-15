Fabrikalarda Geleceği Öngören Yeni Nesil Teknoloji

Akıllı üretim yönetim sistemi ProManage, veri toplama modülü ProData ile kestirimci kalite, bakım ve planlamaya imkan tanıyarak maksimum verim sağlıyor

Türkiye’de sanayide dijitalleşme alanındaki ilk Ar-Ge çalışmalarını gerçekleştiren teknoloji şirketi Doruk’un akıllı ve dijital üretim yönetimi sistemi ProManage, sahip olduğu ek modüllerle üretimden maksimum verim sağlanmasına imkan tanıyor. Yapay Zeka ve Artırılmış Gerçeklik teknolojileri ile tam entegre olan dünyadaki tek üretim yönetim sistemi ProManage’ın üretim verilerini toplama modülü ProData, üretim süreçlerinde geleceği öngörmeyi mümkün kılarak kalite ve rekabet seviyesini üst düzeye çıkarıyor. ProManage ile entegre çalışan ProData modülü sayesinde ürün, emir, operatör, hammadde, yarı mamul ve zaman bilgilerine ek olarak üretim sürecindeki ve ortamdaki koşullara ilişkin veriler de toplanıp değerlendirilebiliyor.

Yeni endüstri evresinin akıllı ve dijital fabrikalarını inşa eden Doruk’un Türkiye orijinli uluslararası üretim yönetim sistemi ProManage üretim verilerini toplama modülü ProData ile sanayicilerin üretim süreçlerini prediktif yani kestirimci hale getiriyor. Üretim hatlarında ürün, emir, operatör, hammadde, yarı mamul, zaman, proses koşulları ve ortama ilişkin verileri toplayan ve bu verileri değerlendiren ProData modülü sayesinde sanayiciler kolaylıkla işletmelerinin geleceğini öngörebiliyor. Fabrikalarda üretime ilişkin tüm operasyonların dijital araçlarla yönetimini sağlayan ProManage ile tamamen entegre çalışan ProData modülü, kestirimci kalite, bakım ve planlama için gerekli altyapıyı sağlıyor.

İşletmelerin kendilerini sürekli ve otomatik olarak geliştirebilmesine imkan tanıyan ProManage ile toplanan sıcaklık, basınç, nem, devir hızı, tork press basıncı gibi bir takım üretim proses değerlerini, parametrelerini ve set değerlerini sensörler aracılığıyla makinalardan toplayan ProData modülü bu değerleri veri tabanına kaydediyor. Böylelikle hangi ürün hangi makineden geçerken ne kadar enerji sarf etti, ne hızda döndü, basınç ve sıcaklık ne kadar oldu, kalite oranı ne oldu gibi sorulara yanıt verebiliyor. Yapay Zeka ve Artırılmış Gerçeklik teknolojileri ile tam entegre olan dünyadaki tek üretim yönetim sistemi ProManage’ın ProData modülü, yapay zeka ve makine öğrenmesi uygulamalarını hayata geçiren verileri de sağlıyor. Bu sayede hangi istasyonun ne hızda çalışırsa kalite oranının yüksek ya da düşük olduğu, mevsim koşullarının kalite, üretim ve arıza sonuçlarına nasıl etki ettiği gibi bilgilere ulaşmayı da mümkün kılıyor.

Üretimde kalitenin en iyi olduğu ortam koşullarının ve makine değerlerinin tespiti ile maksimum verime imkan tanıyan ProManage ProData, üretim maliyetlerini düşürüp kalite değerlerini artırıyor. ProData, teknolojik gelişmeleri takip eden firmaların avantaj sahibi olduğu günümüzde sağladığı rekabet avantajıyla da dikkat çekiyor.