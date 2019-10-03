Google'nin “bulut“ yatırımı 47 milyar dolara çıktı

İSTANBUL (AA) - Google Cloud Ülke Müdürü Önder Güler, "Google Cloud'un bulut alanında yaptığı yatırımlar 30 milyar dolardan 47 milyar dolara çıktı ve bu alanda sene başından bu yana 130 yeni ürün kullanıma sunuldu." dedi.

Dijital dünyanın önemli ürün ve teknolojileri ile dijital dünyada yaşanan en son gelişmeler, Google'nin düzenlediği "Google Cloud Day İstanbul" etkinliğinde ele alındı.

- "Google Cloud'un bulut alanında yaptığı yatırımlar 30 milyar dolardan 47 milyar dolara çıktı"

Programda konuşan Güler, Google Cloud'un güvenli, açık ve akıllı bir kurumsal bulut platformu sunma konusunda küresel bir lider olarak kabul edildiğini söyledi.

Güler, "Gartner'e göre, kamu bulut hizmetleri pazarının 2022 yılına kadar 360,2 milyar ABD dolarına ulaşması bekleniyor, yani bulut büyümeye devam ediyor. Biz de yatırımlarımıza devam ediyoruz. Google Cloud'un bulut alanında yaptığı yatırımlar 30 milyar dolardan 47 milyar dolara çıktı ve bu alanda sene başından bu yana 130 yeni ürün kullanıma sunuldu." dedi.

Google Cloud hizmetlerinin en büyük avantajının her türlü bilişim teknolojisi kapasitesi açısından dünyanın her yerinde, en verimli çözümleri sunması olduğunu anlatan Güler, "Bulut, verinin her formunu değerlendirmekte, avantajlarını kullanmakta, tüm iş süreçlerine yapay zeka desteğini katmaktadır. Her ölçekten işletmeye altyapı modernizasyonu, uygulama geliştirme, veri yönetimi, akıllı analitik ve verimlilik ve işbirliği başlıklarında çözümlerimizle destek oluyoruz. Google Cloud, güvenlik ve güvenilirlik, hibrit ve çoklu bulut, açık kaynak geliştiricileri için en iyi platform, ve yapay zeka / makine öğrenimi (AI/ML) yetenekleri gibi özellikleriyle pazarda farklı teknolojilerin geliştirilmesinde öncülük ediyor." yorumunu yaptı.

Google Cloud Day katılımcıları etkinlik kapsamında ayrıca Bulut ve Yapay Zeka'nın bütünleştiği farklı çözümlerin sergilendiği alanda ve geliştiriciler için oluşturulan 'Developer Zone' özel bölümünde birbirinden farklı teknolojileri deneyimleme imkanı buldu.

- Google Anthos

Etkinlikte katılımcılara ayrıca Google Cloud'un açık hibrit platformu Anthos tanıtıldı.

Anthos, işletmelerin mevcut şirket içi yatırımlarda ya da herkese açık bulutta modern karma uygulamalar oluşturmasına ve bunları yönetmesine imkan tanıyor. Google'ın öncülük ettiği Kubernetes, Istio ve Knative gibi açık kaynak teknolojileri üzerinde oluşturulan Anthos, şirket içi ve bulut ortamları arasında tutarlılık sağlıyor. Anthos, uygulama geliştirmeyi hızlandırmaya yardımcı olmanın yanı sıra işletmelerde hizmet ağı, container'lar ve mikro hizmetler gibi dönüşüme dayalı teknolojileri stratejik olarak kullanılabilmesini mümkün kılıyor.