Her 13 dakikada bir cep telefonuna bakıyoruz!

Türkiye’deki mobil kullanıcılar günde ortalama 78 kez, yani her 13 dakikada bir cep telefonu ekranına bakmaktan kendini alamıyor. Avantajix.Com Kurucu Ortağı Güçlü Kayral “Cep telefonu bağımlılığı, e-ticarette mobilin payını her geçen gün artırıyor.” dedi.

Uykuda geçirilen 7-8 saatin dışında, 7’den 70’e herkesin gözü her an cep telefonunda.İstanbul depreminde mobil hatlarda yaşanan sıkıntı bir kez daha gösterdi ki cep telefonu artık insanların olmazsa olmazı. Evde, işte, sokakta, yaşamın her anında online olmak isteyenler, iletişiminin kesilmesi halinde panik yaşayabiliyorlar.

Deloitte’nin Global Mobil Kullanıcı Araştırmasına göre, Türkiye’deki mobil kullanıcılar günde ortalama 78 kez, yani her 13 dakikada bir cep telefonu ekranına bakmaktan kendini alamıyor.

Akıllı telefon kullanıcılarının yüzde 22’si, yani her beş kişiden biri hastalık derecesinde bağımlı. Her on kişiden sekizi uyandıktan sonra 15 dakika içinde mutlaka cep telefonuna bakıyor. Her on kişiden yedisi de yatmadan önceki 15 dakikada mutlaka telefonunu kontrol ediyor.

Alışveriş yapan herkese nakit para ödeyen Avantajix.com’un, TÜBİSAD, Deloitte Digital ve TÜSİAD’ın araştırmalarından derlediği bilgilere göre, Türkiye’de 56 milyon kişi aktif bir şekilde akıllı telefon kullanıyor.

Günün 7 Saati İnternetteyiz

Günün yaklaşık 7 saatini internette geçiren Türkler, sosyal ve ekonomik aktivitelerinin çok büyük kısmını cep telefonu üzerinden gerçekleştiriyor.

Öyle ki birçok aktivitede liderliği ele geçiren cep telefonu; dizi, film, canlı TV izlemede, televizyonla bile yarışır hale geldi.

Araştırmalara göre, Türkiye’deki akıllı telefon kullanıcıları, cihazlarını en fazla sosyal medyayı kontrol etmek için kullanıyor. Sosyal medya takibinde yüzde 72’lik orana sahip cep telefonunu, yüzde 14 ile dizüstü, yüzde 7 ile de masaüstü bilgisayar takip ediyor.

Artık banka işlemleri de ağırlıklı olarak cep telefonu üzerinden gerçekleşiyor. “Banka hesabımı cep telefonumdan kontrol ederim” diyen yüzde 67’lik bir kesim var. Mobil işlemler için banka müşterilerinin yüzde 17’si dizüstü, yüzde 7’si de masaüstü bilgisayarını kullanıyor.

Arama motorlarında cep telefonunu kullananların oranı da yüzde 60. Cep telefonunu yüzde 23 ile yine dizüstü, yüzde 10 ile de masaüstü bilgisayarlar takip ediyor.

Siyasi, ekonomi, magazin, spor… Hangi kategoride olursa olsun haberlerin takibi de yüzde 51’lik oranla en fazla cep telefonu üzerinden yapılıyor. Haber takibinde cep telefonunun ardından yüzde 23 ile dizüstü, yüzde 11 ile de masaüstü bilgisayarlar kullanılıyor.

“Oyunları cep telefonundan oynarım” diyenlerin oranı da yüzde 49. Bu kategoride dizüstü yüzde 22, masaüstü bilgisayar yüzde 9’luk paya sahip.

Alışverişler de Cep Telefonundan

Alışveriş sitelerine göz atmada cep telefonu yüzde 46, dizüstü bilgisayar yüzde 33, masaüstü bilgisayar ise yüzde 12’lik paya sahip.

Online satın almada ise cep telefonu yüzde 38’lik oranla yine ilk sırada. Dizüstü bilgisayardan ürün ya da hizmet satın alanların oranı yüzde 36. Masaüstü bilgisayarın oranı ise yüzde 13.

Televizyon İle Yarışıyor

Film, dizi izleme oranlarında cep telefonu dizüstüne geçilse de, televizyonun üzerinde bir paya sahip olması dikkat çekiyor. Dizi ve filmleri dizüstü bilgisayarından izleyenler yüzde 35’lik bir orana sahipken, cep telefonu yüzde 20’lik oranıyla, yüzde 17’lik paya sahip televizyonun önünde yer alıyor.

Canlı TV izlemede televizyonlar yüzde 47’lik paya sahip olsa da cep telefonu yüzde 17 TV izleme oranıyla yakın gelecekte televizyonun yerini alabilecek gibi görünüyor. Bu kategoride dizüstü bilgisayarın oranı da yüzde 20.

Mobil Alışverişte Devleri Geride Bıraktık

Avantajix.com’un kurucu ortağı Güçlü Kayral, araştırmaların, cep telefonunun Türk insanının günlük yaşamının vazgeçilmez bir parçası haline geldiğini gösterdiğini belirterek, şunları söyledi:

“Cep telefonu bağımlılığı, e-ticarette mobilin payını her geçen gün artırıyor. Bilişim Sanayicileri Derneği’nin (TÜBİSAD) raporuna göre, mobil alışveriş yapanların oranlarında Çin ve Hindistan’ın ardından dünyada üçüncü sıradayız. Türkiye’de online alışveriş yapanların yarısı, alışveriş işlemleri için cep telefonunu da kullanırken, bu oran yüzde olarak İngiltere’de 45, ABD’de 44, Japonya’da 34, Almanya’da da 29. Cep telefonu üzerinden online alışverişin rahatlığı da bu değişimi hızlandırıyor. Avantajix’te de aynı verilerle karşılaşıyoruz. Avantajix.com üzerinden sanal mağazalara giderek nakit para kazananların yarısı, bu işlem için cep telefonunu kullanıyor.