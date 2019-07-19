İnsanoğlunun Ay'a İnişinin 50. Yıl Dönümü Google'da Doodle Oldu! İşte Google’dan Apollo 11 Doodle Sürprizi!

Google Ay’a inişin 50. Yıl dönümüne özel 19 Temmuz’da özel bir doodle yaparak, kullanıcılarına bu özel günü hatırlattı. Kısa bir animasyon videoda eklenen doodle, Ay’a ilk çıkışın hikayesini keyifli bir şekilde kullanıcılara sunmaktadır. 20 Temmuz 1969 yılında gerçekleştirilen bu muazzam olayı da unutmayan Google, daha öncede dünya tarihinde özel yere sahip olan günleri doodle yaparak kutlamıştı.

NASA tarafından 1969 yılında Apollo 11 aracı Ay’a ilk defa insan taşıdı. Ay’ın yüzeyinde ilk defa insanlı uçuş gerçekleştiren Apollo 11 astronatları; Neil Armstrong, Michael Collins ve Buzz Aldrin, 20 Temmuz günü Ay’ın yüzeyine iniş yapmış ve tam 6 saat sonra araçtan inerek Ay yüzeyinde keşfe çıkmışlardı. Apollo 11 mürettebatlarından olan üç kişi o gün dünya tarihinin en unutulmaz anlarından birinin yaşanmasının baş aktörleri olarak tarihe geçtiler.

Apollo 11’in Ay Görevi!

Amerikan Uzay Ajansı (NASA) tarafından gerçekleştirilen ve dünya uzay tarihinin en önemli olaylarından biri olan Apollo 11 görevinin üzerinden bugün tam 50 yıl geçti. İlk defa 50 yıl önce Ay yüzeyinde insanlı uçuş gerçekleştiren ve Ay’a ilk defa ayak basan Apollo 11 astronotları, bugün milyonlarca insan tarafından anılacaktır.

20 Temmuz 1969 yılında; Neil Armstrong ve Buzz Aldrin, saat 20.18 dolaylarında Ay yüzeyine iniş yapmış ve inişi izleyen 6 saat içinde 21 Temmuz saat 01.56’da Neil Armstrong Ay’a ilk adımını atarak dünya tarihinin en önemli isimleri arasında yerini aldı . Apollo 11’in Ay görevinde başarılı olması dünya havacılık ve uzay tarihinin yeni bir döneme girmesine neden oldu.

Apollo 11 üç mürettebatlı bir uçuş göreviydi. Apollo 11 uçuşunun mürettebatları; Neil Armstrong, Buzz Aldrin, Micheal Collins, Apollo 11 görevinin başarıyla tamamlanmasını sağlamışlardır. Neil Armstrong ve Buzz Aldrin Ay yüzeyine iniş gerçekleştirdikten sonra, Micheal Collins Ay yörüngesinde kalarak, Ay yüzeyine Neil Armstrong ve Buzz Aldrin’i taşıyan kapsülle birleşmek için beklemiştir. Sekiz gün boyunca uzay görevinde bulunan Apollo 11 ekibi dünyaya başarıyla geri dönmüşlerdir.

16 Temmuz 1969 yılında ABD, Florida’da bulunan ve günümüzde hala aktif bir şekilde kullanılan Kennedy Uzay Merkezi , Saturn V tarafından Apollo 11’in fırlatma işlemini gerçekleştirmiştir. Apollo 11’den önce tam 5 Apollo projesi daha gerçekleştirilmiş ancak bu uçuşlar, Ay çevresinde gerçekleştirilmiştir. Apollo 11 görevini diğer Apollo projelerinden ayıran özellik ise hem Ay yüzeyinde ilk defa insanlı uçuşu gerçekleştirmesi hem de Ay’a ilk defa insan taşımasıdır.

Apollo 11 uzay aracı toplamda üç temel bölümden oluşmaktaydı. Apollo 11; Komuta Modülü, Hizmet Modülü ve Ay Modülü bölümleri, uzay görevinin farklı aşamalarında birbirinden ayrılarak görevin başarıyla tamamlanmasını sağlamıştır. Apollo 11 Ay yörüngesinde girdikten sonra Neil Armstrong ve Buzz Aldrin, Ay Modülüne geçerek Ay’ın yüzeyine iniş gerçekleştirdiler. Apollo 11’in diğer üyesi Micheal Collins ise yörüngede kalarak Ay Modülü ile yeniden başarılı bir şekilde birleşebilmek için yörüngede kaldı.

Ay’ın yüzeyinden örnekler aldıktan sonra yeniden Ay Modülüne binerek, yörüngedeki Micheal Collin ile birleşen astronotlar, Hizmet Modülüyle geri dönüş yoluna girmiş ve Büyük Okyanus’a başarılı bir iniş gerçekleştirmişlerdir.

ABD ve Sovyetler Birliği arasında uzun süredir yaşanan uzay yarışı ve soğuk savaş , Neil Armstrong’un Ay’a ilk ayak basarken söylediği o meşhur söz sayesinde bir nebze duraklamış ve uzay yarışının galibi resmen ABD olmuştur. Dönemin ABD Başkanı J . F. Kennedy , Apollo 11 görevinin başarısı üzerine ABD’nin 1960 yılının sonuna kadar gerçekleştirmeyi planladığı Ay projesi başarılı bir şekilde tamamlanmıştır. A pollo 11 görevi , dünyanın tarihinin en önemli dönüm noktalarından biri olarak gösterilmektedir.

50. Yılında Apollo 11’i Google Unutmadı!

Ay yüzeyinde ilk defa insanlı uçuş gerçekleştiren ve Ay’a ilk defa insan taşıyan Apollo 11 görevi, tam 50 yıl önce bugünlerde gerçekleştirildi. Apollo 11 ve mürettebatına özel bir kutlama yapan Google, bu tarihi olayı özel bir animasyon doodle yaparak kutladı.

Google tarafından Apollo 11’in 50. Yıl dönümüne özel yapılan animasyonda , Apollo 11’in Ay görevi macerası kullanıcılara güzel bir görselle sunulmuştur. Apollo 11’in fırlatma anından Büyük Okyanusuna inişin yapılmasına kadar olan süreci animasyonla anlatan Google daha öncede buna benzer doodle’larla önemli olayları kutlamış ve hatırlanmasında yardımcı olmuştur.