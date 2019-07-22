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Instagram Kendi Hesabından Van Gölü Ekspresi Paylaşımı Yaptı

Instagram kendi hesabından Van Gölü Ekspresi paylaşımı yaptı. “#Hellofrom” hashtag’ı (etiket) ile yayımlanan fotoğraf Instagram’ın 307 milyon takipçisine ulaştı.

Teknoloji 22.07.2019, 15:14 Tuğçe Hanım
Instagram Kendi Hesabından Van Gölü Ekspresi Paylaşımı Yaptı

Instagram Kendi Hesabından Van Gölü Ekspresi Paylaşımı Yaptı

Instagram kendi hesabından Van Gölü Ekspresi paylaşımı yaptı. “#Hellofrom” hashtag’ı (etiket) ile yayımlanan fotoğraf Instagram’ın 307 milyon takipçisine ulaştı.

Fotoğraf sanatçısı Hüseyin Taşkın’ın Bitlis Tatvan’dan karlar arasından geçen Van Gölü Ekspresi treni fotoğrafı 307 milyon kişinin takip ettiği Instagram’ın resmi hesabından paylaşıldı. Fotoğraf yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu.

TCDD Taşımacılık A.Ş tarafından işletilen ve Ankara – Tatvan – Van seferini gerçekleştiren tarihi Van Gölü Ekspresi Instagram tarafından paylaşılan gönderiye konu oldu.

Instagram’ın resmi hesabından paylaşılan gönderide, fotoğrafın sahibi Hüseyin Taşkın’a göre başkent Ankara’dan Türkiye’nin doğusuna seyahat etmenin en iyi yolunun Van Gölü Ekspresi Treni olduğu vurgulandı. #HelloFrom etiketi ile yapılan paylaşım 450 binin üzerinde beğeni alırken binlerce yorumda fotoğrafın güzelliği dile getirildi.

#Hellofrom #Instagram #teknoloji #van gölü #Van Gölü Ekspresi #Teknoloji Haberleri
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