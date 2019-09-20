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Instagram Kullanıcılarına Müjde: Milyonlarca Kişi Bekliyordu!
Instagram kullanıcılarına müjdeli haber bu sabah verildi. Yeni özellikle birlikte özellikle firma hesapları Instagram hesaplarını oldukça aktif bir şekilde kullanabilecek. Çünkü artık Instagram'da gönderi zamanlama özelliği bulunuyor.
Sosyal medya devi Facebook tarafından satn alınan Instagram'a yeni bir özelliğin geldiği ortaya çıktı. Özellikle firma hesaplarının çok sık bir şekilde kullanma gereği duyduğu gönderi planlama özelliği, bu günden sonra Instagram'da kullanılmaya başladı.
Gönderiler Nasıl Zamanlanacak?
Zamanla seçeneğine tıkladğınız anda size hangi tarih ve saate zamanlanması gerektiği sorulacak. Siz de ona göre zamanlama yapabilirsiniz. Şuanda zamanlama özelliği yalnızca gönderiler için uygulanıyor. Yani hikaye zamanlama için herhangi bir ek özellik yok. Yakın zamanda hikaye zamanlama özelliğinin de gelmesi bekleniyor.
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