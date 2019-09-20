Instagram Kullanıcılarına Müjde: Milyonlarca Kişi Bekliyordu!

Sosyal medya devi Facebook tarafından satn alınan Instagram'a yeni bir özelliğin geldiği ortaya çıktı. Özellikle firma hesaplarının çok sık bir şekilde kullanma gereği duyduğu gönderi planlama özelliği, bu günden sonra Instagram'da kullanılmaya başladı.

Gönderiler Nasıl Zamanlanacak?

Söz konusu gönderi zamanlama özelliği, tüm Instagram kullanıcıları için kullanılabilecek. Peki gönderiler nasıl zamanlanacak? Gönderi zamanlamak için sadece Instagram hesabınızın olması yeterli olmuyor. "Facebook İçerik Stüdyosu'na" kayıt olmalısınız. Sayfanızı açarak "Gönderi Oluştur" bölümüne girecek, ardından size çıkacak seçeneklerde "zamanla" bölümünü aktif edeceksiniz.

Zamanla seçeneğine tıkladğınız anda size hangi tarih ve saate zamanlanması gerektiği sorulacak. Siz de ona göre zamanlama yapabilirsiniz. Şuanda zamanlama özelliği yalnızca gönderiler için uygulanıyor. Yani hikaye zamanlama için herhangi bir ek özellik yok. Yakın zamanda hikaye zamanlama özelliğinin de gelmesi bekleniyor.