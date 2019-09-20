Son Dakika
Taha Akgül, çeyrek finalde Özbek rakibi Khasan Rakhimov’u 3-0 yenerek yarı finale yükseldi
Uğur Mısırlıoğlu tahliye edildi
VakıfBank’a Uzakdoğu’dan 140 milyon dolarlık yeni kaynak
Kadın yazarların Çankaya buluşması...
Demetevler'de 2 evden 45 ton çöp çıktı!
"Kentsel dönüşümde başarının anahtarı, kaliteli beton"
Başkan Altınok, Keçiörenli gazilerle yemekte buluştu
Samsung'tan teknolojinin geleceğine ilişkin önemli mesajlar
Sabancı Holding, çimento sektöründe 50 yılı geride bıraktı
Filli Boya “Zafere Selam” projesiyle Çanakkale ruhuna sahip çıkıyor

Instagram Kullanıcılarına Müjde: Milyonlarca Kişi Bekliyordu!

Instagram kullanıcılarına müjdeli haber bu sabah verildi. Yeni özellikle birlikte özellikle firma hesapları Instagram hesaplarını oldukça aktif bir şekilde kullanabilecek. Çünkü artık Instagram'da gönderi zamanlama özelliği bulunuyor.

Teknoloji 20.09.2019, 09:39 Billdrt
Instagram Kullanıcılarına Müjde: Milyonlarca Kişi Bekliyordu!
banner63

Sosyal medya devi Facebook tarafından satn alınan Instagram'a yeni bir özelliğin geldiği ortaya çıktı. Özellikle firma hesaplarının çok sık bir şekilde kullanma gereği duyduğu gönderi planlama özelliği, bu günden sonra Instagram'da kullanılmaya başladı. 

Gönderiler Nasıl Zamanlanacak?

Söz konusu gönderi zamanlama özelliği, tüm Instagram kullanıcıları için kullanılabilecek. Peki gönderiler nasıl zamanlanacak? Gönderi zamanlamak için sadece Instagram hesabınızın olması yeterli olmuyor. "Facebook İçerik Stüdyosu'na" kayıt olmalısınız. Sayfanızı açarak "Gönderi Oluştur" bölümüne girecek, ardından size çıkacak seçeneklerde "zamanla" bölümünü aktif edeceksiniz.

Zamanla seçeneğine tıkladğınız anda size hangi tarih ve saate zamanlanması gerektiği sorulacak. Siz de ona göre zamanlama yapabilirsiniz. Şuanda zamanlama özelliği yalnızca gönderiler için uygulanıyor. Yani hikaye zamanlama için herhangi bir ek özellik yok. Yakın zamanda hikaye zamanlama özelliğinin de gelmesi bekleniyor. 

banner62
Yorumlar (0)
23°
az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Namaz Vakti 20 Eylül 2019
İmsak 05:04
Güneş 06:28
Öğle 12:47
İkindi 16:13
Akşam 18:56
Yatsı 20:15
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 4 12
2. Çaykur Rizespor 4 8
3. Fenerbahçe 4 7
4. Denizlispor 4 7
5. Galatasaray 4 7
6. Gazişehir 4 7
7. Malatyaspor 4 6
8. Trabzonspor 4 6
9. Konyaspor 4 6
10. Sivasspor 4 5
11. Antalyaspor 4 5
12. Ankaragücü 4 5
13. Beşiktaş 4 4
14. Başakşehir 4 4
15. Kayserispor 4 2
16. Göztepe 4 2
17. Gençlerbirliği 4 1
18. Kasımpaşa 4 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 4 9
2. Bursaspor 4 9
3. Hatayspor 4 8
4. Fatih Karagümrük 4 8
5. Keçiörengücü 4 8
6. Altay 4 7
7. Akhisar Bld.Spor 4 7
8. Adana Demirspor 4 6
9. Balıkesirspor 4 6
10. İstanbulspor 4 5
11. Adanaspor 4 5
12. Altınordu 4 4
13. Erzurum BB 4 4
14. Osmanlıspor 4 4
15. Menemen Belediyespor 4 4
16. Boluspor 4 1
17. Giresunspor 4 1
18. Eskişehirspor 4 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 5 15
2. Man City 5 10
3. Tottenham 5 8
4. M. United 5 8
5. Leicester City 5 8
6. Chelsea 5 8
7. Arsenal 5 8
8. West Ham 5 8
9. Bournemouth 5 7
10. Southampton 5 7
11. Everton 5 7
12. Crystal Palace 5 7
13. Norwich City 5 6
14. Burnley 5 5
15. Sheffield United 5 5
16. Brighton 5 5
17. Aston Villa 5 4
18. Newcastle 5 4
19. Wolverhampton 5 3
20. Watford 5 2
Takımlar O P
1. Sevilla 4 10
2. Atletico Madrid 4 9
3. Real Madrid 4 8
4. Athletic Bilbao 4 8
5. Barcelona 4 7
6. Granada 4 7
7. Real Sociedad 4 7
8. Levante 4 6
9. Osasuna 4 6
10. Villarreal 4 5
11. Deportivo Alaves 4 5
12. Real Valladolid 4 5
13. Valencia 4 4
14. Mallorca 4 4
15. Real Betis 4 4
16. Celta de Vigo 4 4
17. Espanyol 4 4
18. Getafe 4 3
19. Eibar 4 1
20. Leganés 4 0

Gelişmelerden Haberdar Olun

@