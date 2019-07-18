Instagram Kullanımında Dünya 6'ncısı Olduğumuzu Biliyor Muydunuz?

Medya takibinin öncü kurumu Ajans Press, Instagram kullanımına yönelik yapılan araştırmayı inceledi. Ajans Press’in Statista verilerinden ve medya yansımalarından derlediği bilgilere göre, 2019 yılı itibari ile dünyada en fazla Instagram kullanıcısına sahip ülke Amerika oldu. 110 milyon kullanıcı ile listede lider olan Amerika’nın en yakın rakibinden neredeyse iki katı fark ile önde olduğu analiz edildi. Amerika’nın hemen ardından da 66 milyon kullanıcı ile Brezilya’nın 2’nci,64 milyon kullanıcı ile Hindistan’ın 3’üncü olduğu görülürken listenin devamında yer alan ülkelerin sırasıyla Endonezya, Rusya, Türkiye, Japonya, İngiltere, Meksika ve Almanya olduğu saptandı. Böylelikle listenin 6’ncı sırasına yerleşen Türkiye’nin 34 milyon Instagram kullanıcısı olduğu görüldü. Instagram kullanıcılarının toplam sayısının ise geçen yıla göre 50 milyonun üzerinde artışla 850 milyonu aştığı kaydedildi.

“BEĞENİ SAYISI” KULLANICILARI İKİYE BÖLDÜ

ITS Medya ve Ajans Press’in gerçekleştirdiği medya araştırmasında, konu ile ilgili yazılı basına yansıyan haber adetleri de belli oldu. 2019 yılının başından bugüne Instagram ile alakalı 12 bin 348 yazılı basın haberi yansıdı. Özellikle uygulamaya yeni gelecek olan “beğeni sayısı” güncellemesinin, kullanıcıları ikiye böldüğü görüldü. Instagram, kullanıcılar üzerindeki baskıyı azaltmak için, dünyanın bazı ülkelerinde beğeni sayısını deneme amaçlı gizlemeye başlarken, bu haber son günlerin online mecralarda en çok konuşulan ve tartışılan konuları arasında başı çektiği görüldü.