İnternetten okul alışverişlerinin %70’i Anadolu’dan yapılıyor

Yaz tatili yorgunluğu ve harcamalarının ardından, öğrencilere ve ailelerine okul ihtiyaçlarını ekonomik, yorulmadan ve pratik bir alışveriş deneyimiyle karşılamanın anahtarını sunan Hepsiburada, açıkladığı “okul alışveriş trendleri” ile de akıllı alışverişin ipuçlarını veriyor. Ev konforunda okul alışverişi dönemi başladı!

Hepsiburada, okula hazırlık döneminde aile ve öğrencilere giyimden kırtasiye malzemelerine, elektronik ürünlerden kitaba kadar uzayıp giden ihtiyaç listelerine günlerce dolaşıp, yorulmadan evlerinin konforunda ulaşma imkânı sunuyor. Özellikle sıcakların yoğun olarak hissedildiği ve tatil yorgunluğunun üzerine gelen okul alışverişi telaşında, müşterilerine aradıkları her ürünü birkaç tıkla sunan Hepsiburada, Hepsiexpress’in randevulu teslimat modeliyle de müşterilerine istedikleri gün ve saatte kargolarına ulaşma fırsatı sunuyor. Ayrıca platform üzerinde anaokulu, 1-4. sınıflar, 5-8. sınıflar, lise ve üniversite öğrencilerine yönelik tasarlanan özel bir sayfayla ihtiyaca uygun ürünlere kolayca ulaşılabiliyor.

Türkiye’de kırtasiye ürünleri artık online satın alınıyor

Müşterilerinin alışveriş alışkanlıklarını inceleyen Hepsiburada, kırtasiye ürünleri görüntülenmesinin önceki yıla göre %120 arttığını belirtti. Bu oranın artışında uygun fiyat, ürün çeşit bolluğu ve alışverişin kolaylığıyla birlikte taşıma zahmetinin yaşanmaması önemli rol oynuyor. Hepsiburada aynı zamanda önceki yıla göre kırtasiye alışverişi yapma oranının kadınlarda %15 arttığı açıklandı. Okul alışverişlerinde en çok talep gören ürünler ise; kalem ve yazı gereçleri, kalem kutuları, defterler ve klasörler, okul çantası, beslenme çantası, suluk ve mataralar, boya ve çizim ürünleri, hesap makineleri, yazı tahtaları ve kalemleri, masa üstü gereçleri ile fotokopi kağıtları olarak açıklandı.

Online okul alışverişinde Anadolu illeri başı çekiyor

Hepsiburada’nın verilerine göre en çok okul alışverişi yapan şehirler İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Kocaeli olarak sıralandı. İletilen verilere göre, okul alışverişlerinin %70’inin Anadolu’daki illerden yapılması dikkat çekti. Alışverişlerin en yoğun yapıldığı yaş aralığı ise 35-44.

Geçen yılın okul alışverişi şampiyonları açıklandı

Türkiye’nin Hepsiburada’sı, geçen yılın gözdelerini; okul sırt çantası, pastel boya ile silgi, uç ve kalemden oluşan okul seti olarak açıkladı. Geçen sene en çok talep gören diğer ürünler ise; kalem ve yazı gereçleri, defter, bloknot ve ajandalar ile okul çantaları olarak sıralandı.

Aileler sağlığa uygun malzeme kullanımını, öğrenciler görselliği önemsiyor

Okul alışverişi trendlerini inceleyen Hepsiburada, ailelerin okul alışverişlerinde ürünlerin uygun fiyatlı, sağlam ve kullanışlı olması kadar sağlığa uygun malzeme kullanılmış olmasına da dikkat ettiklerini; özellikle matara ve suluklarda ürünün BPA’sız olmasını tercih ettiklerini belirtiyor. Ergonomi ve uygun malzeme kullanımı özellikleriyle öne çıkan kırtasiye ürünleri ve çantalar ailelerin en çok ilgi gösterdiği ürünler olarak öne çıkıyor.

Aileler sağlık ve ergonomi derken, öğrenciler satın aldıkları ürünün sevdikleri karakteri barındırmasını istiyor. Bu sebeple çocukların sevdiği çizgi film ve roman karakterlerinin lisanslı ürünleri ve spor takımlarının lisanslı kırtasiye ürünleri ve çantaları okul dönemi alışverişlerinde yoğun ilgi görüyor.

Alırken dikkat!

İyi bir alışveriş deneyimini yüksek müşteri memnuniyetiyle birlikte sunmayı hedefleyen Hepsiburada, listelerin olmazsa olmazı okul sırt çantaları, beslenme çantaları, kalem ve yazı gereçleri, defterler, boya ve çizim ürünleri satın alırken dikkat edilmesi gerekenlerle ilgili önemli püf noktalarını paylaştı.

Türkiye’nin Hepsiburada’sı okul sırt çantalarında, modelin yanı sıra çocukların omurga ve iskelet yapılarına zarar vermemek adına dengeli kullanım sağlayan çanta modellerinin tercih edilmesi gerektiğinin altını çiziyor. Sırt ve beslenme çantalarının sağlığa zararlı olmayan malzemeden üretilmesi, ihtiyaca yönelik yeterli göz sayısı bulunması, özellikle anaokulu ve ilkokul çantaları için matara gözü olması, farklı hava koşullarına ve minik su kazalarına karşı su geçirmez özelliği de çanta alırken göz önünde bulundurulabilecek diğer noktalar. Kalem, yazı gereçleri ve boyalarda ürünün performansı kadar sağlığa ve çevreye zararlı olmayan ürünlerden üretilmesi ve ergonomisi önem taşıyor. Defterlerde ise estetik kadar, ihtiyaca uygunluğa dikkat etmek gerekiyor. Tek ortalı bir defter yetecekken, daha kalın bir defter almanın hem israf hem de çantada ekstradan bir yük olacağı unutulmamalı. Yine, defterlerin hemen deforme olmayacak kalitede olması da bir diğer önemli konu.