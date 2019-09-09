iPhone 11'in Tanıtımı Yarın Yapılacak! Peki iPhone 11 Nasıl Olacak? İşte Detaylar...

Apple, uzun zamandan beri hakkında teori üretilen yeni iPhone'larını yarın tanıtıyor. Muhteşem özellikleri bulunan iPhone 11 ile ilgili net bilgileri sizlerle paylaştık.

Yeni iPhone'un İsmi Ne?

Yeni iPhone'ların isminin iPhone 11 olması planlanıyor. Yarın tanıtılacak modellerin iPhone 11 ve iPhone 11 Pro olarak 2'ye ayrılmasını bekliyoruz. 9to5 Mac isimli oldukça isabetli tahmin yapan İnternet sitesi ise iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max isimlerinin verileceğini iddia etti.

Fiyatı Ne Kadar?

iPhone 11 için başlangıç fiyatı olarak ABD için 1000 $ civarında bir sayı bekleniyor. Telefon Türkiye'de %50 ÖTV oranıyla birlikte 11 - 15.000 TL aralığında satışa çıkarılacak.

Yeni iPhone Kamerası Nasıl?

iPhone 11'in arka kasasında 3 adet kamera yer alması bekleniyor. İlk kamera geniş açı için gerekli olurken, diğer kamra ultra geniş açı için yardımcı olacak. Son kamera ise yakınlaştırma için kalite odaklı olacak. Ön kamerası 7 megapiksel olan iPhone'lar bundan kurtularak iPhone 11'de 12 megapiksel ile tanışacak. Ön kamera ile birlikte saniyede tamı tamına 120 kare ağır çekim yapma imkanı da sunuluyor.