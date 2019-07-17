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Son İnstagram Trendi Yaşlandırma Uygulaması!

Son İnstagram Trendi Yaşlandırma Uygulaması, İnstagram yaşlandırma Uygulaması Adı ne, Yaşlandırma Programının Adı nedir Nasıl İndirilir

Teknoloji 16.07.2019, 14:56 Emir Yılmaz
Son İnstagram Trendi Yaşlandırma Uygulaması!

Son İnstagram Trendi Yaşlandırma Uygulaması!

Dünyada en çok kullanıcıya sahip olan sosyal medya platformu olan İnstagram’da son günlerin yeni terendi yaşlandırma uygulaması. İnstagram üzerinden birçok ünlü ismin yaşlandırma uygulamasını kullanarak fotoğrafını paylaşmasının ardından kısa süre içinde tüm instagram kullanıcıları bu teknikle fotoğraflarını paylaşmaya başladı. Kısa süre içinde trend olan uygulama, Türkiye’de de birçok kişi tarafından kullanılmaktadır.

İnstagram üzerinden kullanıcıların yaşlandırılmış fotoğraflarını paylaşmasının üzerine birçok kişi yaşlandırma uygulamasının nereden kullanılacağını merak etmesine yol açmıştır. Birçok yerli ve yabancı ünlünün yaşlandırılmış fotoğraflarını paylaşmaları üzerine kısa sürede tüm dünyada trend olan uygulamaya erişim sağlamak ise oldukça kolay.

Instagram ve Twitter'ı Sallayan Yaşlandırma Uygulaması Nedir?

Her geçen gün farklı bir trendin başlamasına neden olan İnstagram, bu defada yaşlandırma uygulamasıyla düzenlenmiş fotoğrafların paylaşılmasına neden oldu. Dünya üzerinde başlaayn bu yeni akıma Türkiye’den de birçok kullanıcı katılım gösterdi. Daha öncede Snapchat ve İnstagram efektleri kullanılarak payalaşılan fotoğraflar trend olmuştu. Özellikle Snapchat tarafından başlatılan köpek efekti uzun süre trendler arasında yerini almıştı. Son günlerde ise İnstagram başta olmak üzere birçok farklı sosyal medya platformu üzerinden yaşlandırma uygulamasıyla yapılan paylaşımlar dikkat çekmektedir.

Uzun süredir kullanımda olan uygulama da aynı zamanda yaşlandırmanın yanı sıra, fotoğrafınız üzerinden birçok farklı değişiklik yapmanız mümkündür. Faceapp fotoğraf yaşlandırma uygulaması uzun süredir sosyal medya kullanıcılarının kullandığı bir uygulamaydı. Ancak, son günlerde yaşlandırma uygulamasının popülerlik kazanması üzerine uygulama kısa süre içinde kullanıcılar arasında yayılmaya başladı.

İnstagram Yaşlandırma Uygulaması!

İnstagram Yaşlandırma Uygulaması!

İnstagram trendleri arasında ilk sırada yerini alan yaşlandırılmış fotoğraflar, tüm dünyada büyük bir ilgiyle takip edilmekte ve tüm İnstagram kullanıcıları tarafından yeni istagram akımına uygun fotoğraflar paylaşılmaktadır. Henüz İnstagram uygulaması üzerinden gerçekleştirilemeyen yaşlandırma efektini, Faceapp uygulamasını kullanarak yapmanız mümkündür. Aynı zamanda Faceapp uygulaması sayesinde fotoğraflarınızı daha birçok değişiklik yapmanız da mümkündür.

Yaşlandırma Programının Adı nedir Nasıl İndirilir "Faceapp indir"

Akıllı telefonlarının işletim sistemine göre uygulama mağazalarından; Faceapp indir butonunu tıklayarak uygulamayı telefonunuza kolayca indirmeniz mümkündür. Telefonunuzdaki fotoğrafları uygulamaya yükleyerek, 30 40 yıl sonrasına ait yaşlanmış halinizi görmeniz mümkündür. Faceapp efektleri kullandıktan sonra uygulamanın sahip olduğu basit ara yüzüyle instagram ya da farklı bir sosyal medya üzerinden yaşlandırdığınız fotoğrafı paylaşabilirsiniz.

Son günlerde birçok sosyal medya fenomeninin ve ünlünün yaşlandırılmış fotoğraflarını paylaşmaya başlamasının ardından Faceapp uygulaması yeniden gündeme geldi. Faceapp yaşlandırma uygulaması ile sosyal medyanın yeni trendine kolayca ayak uydurabilir ve uygulamanın daha birçok farklı efektinden yararlanabilirsiniz.   

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