Turkcell ve SAS’tan Bulut Bilişim İş Ortaklığı

Türkiye’nin lider iletişim ve teknoloji şirketi Turkcell ve gelişmiş analitik ve yapay zekada dünya lideri olan yazılım devi SAS, bulut bilişim alanındaki ortak vizyonlarını yansıtan yenilikçi bir pazar stratejisini hayata geçirmeye hazırlanıyor. SAS ve Turkcell’in Bulut Bilişim İş Ortaklığı projesi, Turkcell’in dijital hizmetler platformunu SAS teknolojileri, SAS global deneyimi ve servis yetenekleriyle buluşturacak ve Turkcell’in kurumsal müşterilerine değer katacak zengin bir analitik ortamı sağlayacak.

Turkcell Bulut'ta uygulanacak olan projede, Turkcell'in sağladığı güçlü bulut altyapısı ve dijital hizmetler alanındaki uzmanlığının yanı sıra SAS'ın analitik ve yapay zeka konusundaki kapsamlı tecrübesi bir araya gelecek. Böylece son kullanıcılara gelişmiş analitik hizmetler ve yapay zeka temelli çözümler sunulacak. Projeyle ayrıca, kurumlara tüm analitik yaşam döngüsünü yönetebilecekleri, inovasyonu destekleyen ve yeni iş modellerini oluşturmalarına olanak sağlayacak yepyeni bir platform kurulacak. Türkiye'deki ileri analitik ve iş zekası ihtiyaçlarına da çözüm sunacak platformda ölçeklenebilir, gelişmiş faydalar içeren bir Analitik Pazar Yeri oluşturulması da hedefleniyor.

TOPKOÇ "ÖNEMLİ BİR ORTAKLIK"

Konuyla ilgili yaptığı açıklamasında SAS’ın Türkiye ve Orta Asya Bölgelerinden Sorumlu Genel Müdürü Tayfun Topkoç şunları söyledi:

“Turkcell ile bulut bilişimi alanında önemli bir ortaklığa imza attık. Bu ortaklığın bir parçası olarak iş modellerini kurmak, teknik ve iş ekiplerini eğitmek ve geliştirmek ve pazarlama desteği sağlamak için önemli bir kaynak ayıracağız. Bu amaçla Türkiye’nin ekonomisinde katma değer yaratacak, kurumların analitik iş çözümlerini daha hızlı hayata geçirecekleri ve rekabet avantajı sağlayacak bir bulut ortamı sunacağız. SAS olarak Türkiye’nin verilerin ülke içerisinde korunması stratejisini izleyerek milli bulut bilişim altyapısı ile dijital dönüşümüne katkı sağlamaktan ve bu yatırımı yapmaktan gurur duyuyoruz.”

ERKAN "HEDEF ÖZEL AVANTAJLAR"

Kurumların dijital dönüşüm yolculuğunda yanlarında yer alarak onları rekabette öne taşıyacak çözümler sunduklarına dikkat çeken Turkcell Dijital İş Servisleri Genel Müdürü Hakan Erkan, “Türkiye’nin verisi Türkiye’de kalsın diyerek bir yandan veri merkezlerimize yatırım yaparken diğer yandan da bu verilerden değer yaratacak çözümler sunmak için çalışıyoruz. Bulut bilişim teknolojilerine yaptığımız bu yatırımlarla hedefimiz kurumsal müşterilerimize çok özel avantajlar sunabilmek. SAS ile gerçekleştirdiğimiz “Bulut Bilişim İş Ortaklığı” sayesinde SAS’ın veri analitiği ve yapay zeka alanındaki uzmanlığından faydalanarak müşterilerimize dijitalleşme süreçlerinde önemli bir destek sağlayacağız. Kurumlarımızın dijitalleşme yolculuğunda önemli bir fayda sağlayacağına inandığımız bu işbirliği için bir kez daha iş ortağımız SAS’a teşekkür ederiz.”