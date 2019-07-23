Yerli Sosyal Medya Yazbee Kullanıma Hazır -Türkiye'nin Yerli Sosyal Medyası: "Yazbee"

Türk mühendisler ve girişimciler tarafından geliştirilen yerli sosyal medya uygulaması Yazbee’nin önümüzdeki günlerde piyasaya çıkacağı duyuruldu. Tamamen yerli girişimlerle hazırlanan ve 30 milyon kullanıcıya ulaşması hedeflenen Yazbee’nin, Facebook, Twitter ve İnstagram gibi sayısız kullanıcıya sahip sosyal medya platformları kadar ilgi çekici olduğu ve dünya genelinde kullanılacağı iddia edilmektedir.

Arif Ünver tarafından kurulan ve yönetilen şirketin, Yazbee uygulamasını piyasaya sürdükten sonra marka değerinin artacağı ve bir yıl içinde 30 milyondan fazla kişi tarafından kullanılarak, Türkiye’nin sosyal medya alanında söz sahibi olacağına vurgu yapılmaktadır.

Türkiye’nin popüler sosyal medya platformundaki etkinliğinin dünya sıralamasında ilk 10’da olduğunu belirten şirket yetkilileri, Türkiye’deki tüm sosyal medya kullanıcılarının, yüzde yüz yerli imkânlarla tasarlanmış olan Yazbee uygulamasına ilgi göstermesini beklemektedir. Uygulamanın başta Türkiye’deki kullanıcılar arasında yayılmasını ardından da tüm dünyada kullanılmasını hedefleyen şirket yetkilileri, mevcut hedeflerini yakalamayı başarırlarsa en az 500 nitelikli insanın şirketlerinde istihdam edilebileceğini belirtmiştir.

Yazbee Kullanışlı Ara Yüzüyle Dikkat Çekiyor!

Yazbee’yi tasarlayan ekip tarafından yapılan açıklamalarda uygulamanın özelliklerine dairde çok önemli ipuçları verildi. Yaygın kullanıma sahip diğer sosyal medya platformlarıyla benzerlik gösteren Yazbee, toplamda 24 konu başlığı ile kullanıcılara sunulacak. Kullanıcılar ilgi alanlarına göre seçeceği bu başlıklar hakkında aktif olarak paylaşım yapabileceklerdir. Bunun yanı sıra kişi takibinin de mümkün olduğu uygulamada, kimseyi takip etmeden de tüm tartışmaları ve paylaşımları görmenize olanak sağlamaktadır.

Yapılan paylaşımlar için beğenme ve yorum yapma seçeneklerinin de olduğunu belirten yetkililer, kullanıcıların istemesi halinde paylaşımlarını yoruma kapalı bir şekilde de yapabilirler.

Senyazdiye , sloganıyla yola çıkan yerli sosyal medya uygulaması üç buçuk yıldır yapılan yoğun çalışmaların bir sonucu olarak doğmuştur. Türkiye’nin dijital mecralarda çok önemli bir pazar olduğunu belirten yetkililerin, yılsonu hedefleri ise oldukça yüksek olduğu belirtildi.

Yazbee’nin Yılsonu Hedefi: 1 Milyar Dolar!

2020 yılının sonunda yerli sosyal medya uygulaması Yazbee’nin, 1 milyar dolar piyasa değerine ulaşacağı düşünülmektedir . Bunun yanı sıra uygulamanın kısa süre içinde Türkiye dışında da kullanımının yaygınlaştırılması sağlanırsa 2022 ve 2023 yılları için şirketin piyasa değerinin 10 milyar doların üzerine çıkacağı düşünülmektedir.

Yazbee uygulamasının mimarlarının ilk hedefi ise kısa süre için en az 30 milyon kullanıcıya ulaşmak. Uygulamanın tüm online mağazalarda satışı sunulması beklenmektedir. Yabancı dil desteği de sunan uygulama aynı zamanda tüm kullanıcılara özgürce hareket edecekleri yeni bir alanda sunmaktadır.