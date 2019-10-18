Türkiye teknoloji buluşmalarının yeni durağı Diyarbakır oldu

KOBİ’lerin iş yapma şekillerinde ve rekabet koşullarında dijitalleşme ile yaşanan değişime ayak uydurmalarını sağlamak amacıyla, T.C. Ticaret Bakanlığı’nın desteğiyle, TOBB’un himayesinde düzenlenen Türkiye Teknoloji Buluşmaları’nın bu yılki yedinci durağı Diyarbakır oldu.

Vodafone Türkiye ve Akbank ana sponsorluğunda, “KOBİ’ler İçin Dijital Dönüşüm, E-ticaret ve E-ihracat” temasıyla gerçekleştirilen etkinlikte, işletmelerin dijital skorlarını artırmalarının yolları, tasarruf sağlayabilecekleri teknolojiler ve verimlilik konuları ele alındı.

Türkiye Teknoloji Buluşmaları’nın bu yılki yedinci etkinliği, T.C. Ticaret Bakanlığı’nın desteğiyle, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) himayesinde, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası ve Diyarbakır Ticaret Borsası ev sahipliğinde, Vodafone Türkiye ve Akbank ana sponsorluğunda Diyarbakır’da düzenlendi. EticaretSEM ve Eticaret Merkezi A.Ş. tarafından gerçekleştirilen buluşmanın teması “KOBİ’ler İçin Dijital Dönüşüm, E-ticaret ve E-ihracat” oldu. Bu yıl Trabzon, Antalya, Gaziantep, Balıkesir, Eskişehir ve Adana’nın ardından Diyarbakır’da düzenlenen organizasyonda, alanında uzman 24’ü aşkın konuşmacı, KOBİ’lerin dünyada dijitalleşmeyle birlikte yaşanan hızlı dönüşüme nasıl ayak uydurabileceğini tartıştı.

Şirketlerin teknolojiyle gelişmesi ve büyümesi konusunda fikir ve bilgi alışverişinin yapıldığı Türkiye Teknoloji Buluşmaları’nın açılış konuşmalarını, Diyarbakır Ticaret Borsası Başkanı Engin Yeşil, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Kaya, TOBB E-Ticaret Sektör Meclisi Başkan Yardımcısı Merter Özdemir, Vodafone Türkiye CEO’su Colman Deegan ve Vodafone Türkiye KOBİ Satış Direktörü Yusuf Aysal gerçekleştirdi.

Engin Yeşil: “Asıl meselemiz Türkiye'nin dijital yetkinliklerini geliştirmektir”

Diyarbakır Ticaret Borsası Başkanı Engin Yeşil, şunları söyledi:

“Dünyada e-ticaretin geleceğinde yapay zeka, artırılmış gerçeklik gibi Endüstri 4.0 teknolojilerinin önemli bir rolü olacaktır. Dolayısıyla, Türkiye olarak, bu alanlara daha fazla yatırım yapmamız gerekiyor. Asıl meselemiz ise Türkiye'nin dijital yetkinliklerini geliştirmektir. Türkiye e-devlet alanında başarılı olmuştur, artık dijital devlet hedefi konmalıdır. E-belediyeler dijital belediyeye geçmelidir. Her kurum ve her şirket, çalışanlarına dijital yetkinlik desteği vermelidir. Asıl önemli husus ise anaokulundan üniversiteye kadar bütün eğitim sistemimizin dijital çağa uyum sağlamasıdır. Dijital teknoloji sadece cep telefonu kullanmanın ötesinde, bir yeni kültürü de beraberinde getirmektedir. Herkes bunun farkında olmalıdır. KOBİ'lerimize ve üyelerimize artık ticaretin kurallarının değişmekte olduğunu görmelerini tavsiye ediyorum. Yaşanan dijital dönüşümde geç kalınmaması konusunda uyarıda bulunmak istiyorum. Dijital alanda glokal ve fijital diye iki kavram var. Birisi hem küresel hem yerel düşünmek, diğeri fiziksel mekanla dijitali birleştirmek anlamında kullanılıyor. Bütün şirketlerimiz bu kavramlar üzerinde çalışmalıdır.”

Colman Deegan: “Geleceği dijitalleşme ile inşa edeceğiz”

Vodafone Türkiye CEO’su Colman Deegan şöyle konuştu:

“Dijitalleşme, sektörlerin rekabet edebilirliği, ülke ekonomisinin sürdürülebilirliği ve yarının inşası için, dün olduğundan çok daha fazla önemli. Çünkü bugünden şekillenmeye başlayan yeni dünyanın emareleri gösteriyor ki; yarınlar bize hayal ettiklerimizin çok daha ötesinde yenilikler getirecek. Vodafone olarak, KOBİ’lerimizi geleceğin dijital dünyasına hazırlamak amacıyla yıllardır Anadolu’yu geziyoruz. İki yıl önce TOBB işbirliğiyle başlattığımız Dijital Dönüşüm Hareketi ve ana sponsoru olduğumuz Türkiye Teknoloji Buluşmaları ile bu çalışmalarımızı daha kapsamlı hale getirdik. KOBİ’ler Türkiye'de toplam işletmelerin %99,9’unu oluşturuyor. Türkiye ekonomisinin can damarını oluşturan KOBİ’lerin, hemen her işleyişin sil baştan yazıldığı geleceğe hazırlıklı olmak için acil adımlar atması gerekiyor. Uçtan uca sunduğumuz çözümlerimizle ve Vodafone Grubu’ndan aldığımız güçle, KOBİ’lerin dijitalleşmesine destek veriyoruz. Dijital Dönüşüm Hareketi projesiyle, KOBİ’lerin ve şehirlerin dijital skorlarını hesaplayarak dijitalleşme seviyelerini ölçüyoruz. Hedefimiz, tüm Türkiye’yi dolaşmak, ülkemizin şehir şehir, sektör sektör dijitalleşme haritasını çıkarmak ve her ölçekten işletmeyi geleceğe hazırlayabilmek. Diyarbakır’da faaliyet gösteren şirketlerle yaptığımız ölçümlere göre, şehrin dijital skorunu 68 olarak belirledik. Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin dijital skoru ise 58. Diyarbakır, bölge ortalamasının üzerinde. Vodafone olarak, geleceği her ölçekten işletme için fırsata dönüştürmek amacıyla çözümler geliştirmeye ve Türkiye’nin sürdürülebilir büyümesine bu yolla katkıda bulunmaya devam edeceğiz.”

Vodafone Dijitalleşme Tırı tanıtıldı

Türkiye Teknoloji Buluşmaları kapsamında, Eski Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Kutbettin Arzu, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Kaya ve Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Aziz Odabaşı’nın katılımıyla Vodafone Business Dijitalleşme Tırı Açılış Töreni de gerçekleştirildi. Vodafone’un işletmelere yönelik sunduğu en yeni dijital teknoloji çözümlerini tanıtmak üzere Türkiye’yi dolaşmakta olan Vodafone Dijitalleşme Tırı, #dijitalleşmeyolunda toplam 12 şehri gezecek. Vodafone Dijitalleşme Tırı ile yaklaşık 3 ayda 10 bini aşkın kişiye ulaşılması hedefleniyor. Vodafone Dijitalleşme Tırı’nda, Red Kontrol’den Dijital Tarım İstasyonu’na 20 farklı dijital çözüm sergileniyor. Vodafone, Dijitalleşme Tırı ile gittiği şehirlerde elektronik atık da topluyor. Toplanan e-atıkların geri dönüşümünden elde edilecek gelirle Anadolu’da bir okulda kodlama sınıfı kurulacak.

Başarılı KOBİ örnekleri paylaşıldı

Açılış konuşmalarının hemen ardından etkinliğin ilk paneli gerçekleştirildi. Vodafone Türkiye KOBİ Satış Direktörü Yusuf Aysal’ın moderatörlüğünde, “Başarılı KOBİ Örnekleri” başlığıyla yapılan panelde, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Daire Başkanı Ahmet Mudu, Kardelen Otomotiv Yönetim Kurulu Üyesi Hikmet Baran, Diyarbakır Özel Bağlar Hastanesi Koordinatörü Turan Odabaşı ve Sabah Gazetesi Editörü Metin Can, kendi sektörlerinden örnekler vererek işletmelerin dijitalleşmeyle elde edebilecekleri fırsatları değerlendirdi.

Etkinliğin ikinci panelinde, “Fintech’ler KOBİ’lerde Dijital Dönüşümün Neresinde?” konusu masaya yatırıldı. Panele Akbank KOBİ Ürün Müdürü Turgut Çatalkaya, Paraşüt Pazarlama Direktörü Bora Şahan ve Kolay İK Yönetici Ortağı Tunca Üçer katıldı. Trendyol Kategori Grup Direktörü Çağrı Cebe’nin “E-Ticarette Pazaryeri” konulu bir konuşma yaptığı etkinlikte, Vodafone Türkiye tarafından anlık ve etkileşimli olarak Diyarbakırlı KOBİ’lerin dijital skor ölçümleri de yapıldı.

Etkinliğin öğleden sonraki bölümünde Yeni Medya Stratejisti ve Yapımcı Elif Dağdeviren “İş’te Yeni Medya Stratejileri”, OPLOG İş Geliştirme Uzmanı Gizem Aygün ise “E-Ticaret Lojistiği” konulu birer sunum gerçekleştirdi. Günün üçüncü ve son panelinde “E-Ticarette Lojistik ve Ödeme Sistemleri Entegrasyonları” konusu ele alındı. TOBB E-Ticaret Sektör Meclisi Başkan Yardımcısı Merter Özdemir’in moderatörlüğünde yapılan panele, epttavm CEO’su Hakan Çevikoğlu, İpara Satış Direktörü Özgür Gerçek ve Eticaret Merkezi Genel Müdürü Mehmet Erdemi katıldı.

İdeaSoft Satış Direktörü Zekeriye Ateş, sahibinden.com Pazarlama Uzmanı Vahap Yaramış, Nebim Çözüm Ortakları Müdürü, Meltem Tombul, Entegra Pazarlama ve Satış Yöneticisi Birkan Tüzer ve Goodjob Marka Mühendisi ve Danışman Ömürden Sezgin’in sunumlarıyla devam eden etkinlik, TOBB E-Ticaret Sektör Meclisi Başkan Yardımcısı Merter Özdemir’in konuşmasıyla sona erdi.