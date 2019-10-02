Whatsapp Bu Telefonlarda Çalışmayacak! Yeni Güncelleme Geliyor... İşte o liste!

resmi bloğunda bulunan bilgi kapsamında 1 Şubat 2020 tarihinden itibaren Whatsapp iOS 8 ve Android 2.3 sürümüne sahip ya da daha düşük sürümdeki cep telefonlarında kullanılamayacak.

Facebook'un satın aldığı WhatsApp, yavaş yavaş eski işletim sistemlerinden desteğini çekiyor.