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Whatsapp Bu Telefonlarda Çalışmayacak! Yeni Güncelleme Geliyor... İşte o liste!

Dünyanın en popüler mesajlaşma uygulaması olan WhatsApp, 1 Şubat 2020 tarihi itibarıyla bazı telefonlarda ne yazık ki kullanılamayacak.

Teknoloji 02.10.2019, 11:38 02.10.2019, 12:06 Billdrt
Whatsapp Bu Telefonlarda Çalışmayacak! Yeni Güncelleme Geliyor... İşte o liste!
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WhatsApp resmi bloğunda bulunan bilgi kapsamında 1 Şubat 2020 tarihinden itibaren Whatsapp iOS 8 ve Android 2.3 sürümüne sahip ya da daha düşük sürümdeki cep telefonlarında kullanılamayacak.

Facebook'un satın aldığı WhatsApp, yavaş yavaş eski işletim sistemlerinden desteğini çekiyor. 

#teknoloji #Whatsapp
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