Whatsapp Kullanıcıları Dikkat: Boşluk Tuşuna Uzun Süre Basarsanız...

Whatsapp'ta mesajlaştığınız esnada boşluk tutuşuna uzunca süre basmayı denediniz i? İlk olarak Whatsapp ya da iMessage uygulamalarından herhangi birini açın ve ardından yazdığınız fakat henüz göndermediğiniz metin ekranda duruyorken klavyenizdeki boşluk (space) tuşuna uzun süre basın.

Klavyeden her şey silinecek ve siz dokunmaya devam ettiğiniz sürece imleci yazdığınız metnin istediğiniz yerine kolay bir şekilde kaydırabileceksiniz.