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Whatsapp Kullanıcıları Dikkat: GIF'lere Dikkat Edin!

Milyonlarca kişinin aktif olarak kullandığı anlık mesajlaşma programı Whatsapp, sistem açığıyla birlikte büyük yankı uyandırdı. Awakend takma ismini kullanan bir araştırmacının ortaya çıkardığı açık sayesinde siber korsanların Whatsapp'ın GIF özelliğini kullanarak kullanıcı verilerine eriştiği tespit edildi.

Teknoloji 04.10.2019, 14:14 04.10.2019, 15:05 Billdrt
Whatsapp Kullanıcıları Dikkat: GIF'lere Dikkat Edin!
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Sosyal medyanın en fazla kullanıcıya sahip uygulamalarından birisi olan Whatsapp, bu kez platforma eklediği yeni özelliğiyle gündemde. Bu özellikte açık var...

Tespit edilen WhatsApp açığı, kötü niyet ve amaç güden kişilerin, kullanıcıların telefonunda yer alan dosya ve mesajlara erişimini sağıyor.

Güncelleme Yapması Bekleniyor

Awakened takma isimli bir araştırmacının ortaya çıkardığı açıkla birlikte siber korsanlar WhatsApp kullanıcılarına gönderdikleri GIF'ler ile birlikte kullanıcı verilerine erişebilmekte. Bulduğu açığın Facebook'a bildirisini yapan Awakened'ın bu keşfinin sonrasında Facebook'un platformda bir güvenlik güncellemesi yapması bekleniyor.

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