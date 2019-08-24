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Whatsapp Kullanıcılarına Müjde: 4 Yeni Özellik!

Dünyanın en çok kullanılan anlık mesajlaşma uygulaması olan Whatsapp kullanıcılarına müjdeli haber verildi. 4 yeni özellik geliyor...

Teknoloji 24.08.2019, 18:44 24.08.2019, 19:16 Billdrt
Whatsapp Kullanıcılarına Müjde: 4 Yeni Özellik!
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Sosyal medya devi Facebook tarafından satın alınan dünyanın en çok indirilen anlık mesajlaşma uygulaması olarak öne çıkan Whatsapp, platforma 4 yeni özellik entegre etmek için çalışmalara büyük hızla devam ediyor.

1.500.000.000 aktif kullanıcı sayısına ulaşan popüler mesajlaşma uygulaması Whatsapp, 4 yeni özellikle kullanıcılara kullanım kolaylığı yaratarak uygulamayı geliştirmeyi hedefliyor.

Milyonlarca kişinin beklediği "parmak izi kilidi" bu 4 özellik arasında yer alıyor. Platforma gelen ilk yenilik parmak izi kilidi olacak. 

Bir diğer yenilik ise Whatsapp'ın ses kayıtlarını otomatik olarak oynatabilme özelliği olacak. Tüm bunların yanı sıra Whatsapp'ta artık Facebook ibaresi görülecek ve marketlerde ismi Whatsapp for Facebook olacak. 

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#4 Yeni Özellik #Whatsapp Kullanıcılarına Müjde #Whatsapp haberleri
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