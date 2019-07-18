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Yaşlandırma Uygulaması FaceApp Verilerinizi Ele Geçiriyor

Son günlerin en trend uygulaması FaceApp, yaklaşık 2 yıl önce piyasaya çıkmış olmasına rağmen dünyanın gündemine daha yeni oturmuştur. Özellikle sosyal medya platformlarında birçok ünlünün kendine ait yaşlandırılmış fotoğraflarını paylaşması üzerine yeni bir akım haline dönüşen FaceApp yaşlandırma uygulaması, beraberinde birçok tartışmanın başlamasına da neden oldu. Özellikle uygulamaya yüklenen fotoğrafların ve kişisel bilgilerin izinsiz olarak kullanıldığına yönelik iddialar, uygulamanın popülerleşmesinin altında yatan en büyük neden olarak gösterilmektedir.

Teknoloji 18.07.2019, 14:28 Tuğçe Hanım
Yaşlandırma Uygulaması FaceApp Verilerinizi Ele Geçiriyor

FaceApp Yaşlandırma Uygulaması Hakkında Yeni İddia!

Son günlerin en trend uygulaması FaceApp, yaklaşık 2 yıl önce piyasaya çıkmış olmasına rağmen dünyanın gündemine daha yeni oturmuştur. Özellikle sosyal medya platformlarında birçok ünlünün kendine ait yaşlandırılmış fotoğraflarını paylaşması üzerine yeni bir akım haline dönüşen FaceApp yaşlandırma uygulaması, beraberinde birçok tartışmanın başlamasına da neden oldu. Özellikle uygulamaya yüklenen fotoğrafların ve kişisel bilgilerin izinsiz olarak kullanıldığına yönelik iddialar, uygulamanın popülerleşmesinin altında yatan en büyük neden olarak gösterilmektedir.

FaceApp indirme işlemleri mobil cihazlardan kolayca gerçekleştirilebilmektedir. İOS ve Android işletim sistemine sahip mobil cihazların sanal marketlerinden (App Store – Google Play) ücretsiz olarak indirilebilir. Ancak FaceApp uygulamasının birde ücretli versiyonu bulunmaktadır. Uygulama içi satın alımlara da izin veren uygulamayı kullanırken ekstra para ödememek için FaceApp uygulamasını dikkatli kullanmanız gerekmektedir. FaceApp Pro bir aylık 23.99 TL olarak ücretlendirilmiştir.

FaceApp uygulamasının popülerleşmesinde, uygulamanın yaşlandırma özelliğinin yanı sıra birçok farklı özelliği de bulunmaktadır. Yüzünüzü farklı algoritma kullanarak; çocuk, kadın, erkek, yaşlı, sakal, gözlük, saç vb. birçok farklı eklenti de yapmaktadır. FaceApp uygulamasının tüm özelliklerinden yararlanmak için uygulamanın ücretli sürümünü satın almanız gerekmektedir.   

FaceApp Verileri Kopyalıyor İddiası!

Yaklaşık 2 yıl önce piyasaya çıkan FaceApp uygulamasının son günlerde yeniden gündeme gelmesi yeni iddiaların ortaya çıkmasına neden oldu. Merkezi Rusya’nın Petersburg kentinde bulunan uygulama hakkında yapılan en büyük iddia ise uygulamaya aktarılan yüzün daha sonra yüz tanıma teknolojilerinde kullanılmak üzere depolandığı yönünde.

Son yıllarda internet ve sosyal medyada kişisel verilerin gizliliği ve korunmasına yönelik tartışmaların artması, internete karşı olan güveni de sarsmaktadır. FaceApp gibi uygulamalar sayesinde kişiler yüzlerini bile isteye uygulamaya aktarmakta ve yüzleri büyük veri depolarında kayıt altına alınmaktadır. Yüz tanıma teknolojisinin geliştirilmesi için oldukça önemli bir işlem olan yüzlerin toplanması, bu iddianın gerçekliği hakkında ciddi şüpheler oluşturmaktadır.

Son günlerin moda uygulaması FaceApp hakkında ortaya atılan bir diğer iddia ise FaceApp tarafından depolanan bu verilerin para karşılığında farklı kurumlara ve diğer uygulamalara satıldığı yönünde. Bu verilere ulaşan kişiler ise sizin hakkınızda detaylı bilgi edinerek hem kişisel bilgilerinizi kötü amaçla kullanabilir hem de bilgilerinizi büyük kitleleri manipüle etmek için kullanabilirler.

İnternet ortamında sunulan ücretsiz uygulamaların büyük bir bölümü büyük bir tehlike arz etmektedir. Özellikle FaceApp gibi doğrudan sizin kişisel bilgilerinize ve fotoğraflarınıza erişim sağlayan uygulamaları indirmeden önce kullanım ve gizlilik sözleşmelerini okumanız gerekmektedir.  

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