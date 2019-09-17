Yerli Uçan Araba TEKNOFEST'te Sergilenmeye Başladı!

Baykar, Cezeri isimli yerli uçan arabayı ilk kez, Türkiye'nin en büyük teknoloji festivali olan TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde sergiye çıkardı.

Cezeri'nin proje yöneticisi olan Ozan Yağcı, büyük havacılık firmaları tarafından üretilen bir teknolojinin, Selçuk Bayraktar'ın ortaya koyduğu proje vizyon ve misyonuyla birlikte, oldukça özverili ve kapsamlı bir çalışma göstererek 9 aylık kısa süre içerisinde tamamlayı başardıklarını ifade etti.

Yağcı, şuanda Cezeri'nin sadece tek kişilik taşıma yapabildiğini, ileride üretilecek versiyonlarında ise iki ya da daha fazla kişi için taşıma fırsatı ortaya çıkarılacağının altını çizerek, şuan sergilenen uçan arabanın prototip olduğunu, ve yalnızca bir kişiyi taşıdığını ekledi. Gelecek dönem içerisinde Cezeri hem kargo hem de kentsel hava taşımacılığında oldukça önemli bir araç olacak diyen Yağcı, yakın zamanda aracı 1 saatlik uçuş kapasitesine kadar çıkaracaklarının da müjdesini verdi.