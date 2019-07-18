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YouTube Premium nedir? Türkiye'de kullanıma sunuldu - Teknoloji

YouTube Premium nedir, Türkiye'de kullanıma sunuldu, Teknoloji Haberleri, YouTube Premium Ücretsiz Üyelik, YouTube’da Reklamsız İçerik İzleme Dönemi!

Teknoloji 17.07.2019, 19:40 Emir Yılmaz
YouTube Premium nedir? Türkiye'de kullanıma sunuldu - Teknoloji

YouTube Premium nedir? Türkiye'de kullanıma sunuldu - Teknoloji

Merakla beklenen YouTube Premium, geçtiğimiz günlerde ülkemizde de kullanıma açıldı. Uzun süredir Avrupa ve Amerika’da kullanımda olan YouTube Premium, kullanıcılara birçok farklı avantaj sunmaktadır. Ücretli YouTube uygulaması olarak piyasaya sunulan YouTube Premium sayesinde tüm görüntüler ücretsiz olarak izlenebilecek. Bunun yanı sıra kullanıcılara videoları indirme seçeneği de sunacak olan YouTube Premium’un Türkiye’de piyasaya çıkmasının ardından kısa sürede binlerce kişinin satın alacağı düşünülmektedir. Son yıllarda YouTube’a karşı ilginin artması YouTube Premium’un ülkemizde de faaliyete geçmesinde etkili bir unsur olmuştur.

YouTube Premium sayesinde kullanıcılara; içerikleri indirme özelliği ve özel içeriklere sınırsız erişim imkanı sunulmaktadır. YouTube Premium’dan sonra kullanıcılara YouTube Music uygulamasının da sunulacağının duyurulmasının ardından birçok kişi bu haberi sevinçle karşıladı. YouTube Music’in piyasaya çıkmasıyla birlikte; Spotify’a güçlü bir rakip gelmiş olacak.

YouTube Premium nedir? Türkiye'de kullanıma sunuldu - Teknoloji

YouTube Premium Ücretsiz Üyelik

YouTube Premium’un Türkiye’de satışa sunulacağının duyurulmasının ardından uygulamanın ücreti de binlerce kişi tarafından merak edilmektedir. Dünyanın en büyük video paylaşım platformu YouTube’un yaptığı açıklama kapsamında; ilk üç ay boyunca YouTube Premium ücretsiz olarak kullanılabilecek. Üç aylık süresinin dolmasının ardından kullanıcılara diledikleri abonelik kapsamında üyeliklerini devam ettirmeleri seçenekleri de sunulacak. İlk üç ayın sonunda YouTube Premium kullanmak istemeyenler ise üyelik almadan YouTube Premium’dan çıkış yapabilirler.

YouTube Premium ücreti ise diğer dijital medya uygulamalarına göre oldukça makul seviyelerde olduğu söylenebilir. YouTube Premium kapsamında standart paket üyelikleri, aylık 16,99 TL olarak belirlenirken, sadece YouTube Music uygulamasını satın almak isteyen kişilerin 13.99 TL ödemeleri gerekmektedir. YouTube Premium ile bireysel paketlerden yararlanabileceğiniz gibi dilerseniz aile paketlerinden de yararlanmanız mümkündür. YouTube Premium aile üyeliği 25,99 TL olarak belirlenmiştir. Aile üyelik sistemi sayesinde çocuklarınızın izlediği içerikleri takip etmeniz ve içerik kısıtlaması getirmeniz de mümkündür.

YouTube’da Reklamsız İçerik İzleme Dönemi!

YouTube Premium’un kullanıcılara sunduğu en önemli avantaj tüm içeriklerin reklamsız olarak izlenebilmesidir. Özellikle son yıllarda YouTube’da artan reklamlar birçok kullanıcıyı rahatsız etmeye başlamıştı. YouTube Premium uygulamasıyla birlikte bu soruna da çözüm getirilmiş oldu. Aynı zamanda YouTube Premium ile kullanıcıların beğendikleri içerikleri telefonlarına indirmeleri de mümkündür. YouTube müzik indirme ve kesintisizi müzik dinleme seçenekleri uzun süredir tüm YouTube kullanıcılarının beklediği önemli özellikler arasında yer almaktaydı.

YouTube Premium normal YouTube uygulaması üzerinden satın alınabileceği gibi akıllı telefonunuzdan ya da tabletinizden; App Store ya da Google Play mağazalarından satın almanız mümkündür.

#YouTube Premium nedir #Türkiyede kullanıma sunuldu #Teknoloji Haberleri
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